15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

25 साल बाद अमीषा पटेल का खुलासा, ‘गदर’ में सनी देओल संग जोड़ी को लेकर था बड़ा सवाल

25 Years of Gadar: आज 'गदर- एक प्रेम कथा' को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं। हाल ही में अमीषा पटेल ने बताया कि इस फिल्म में सनी देओल के साथ कास्टिंग को लेकर उन्हें शक था क्योंकि उन दोनों की उम्र में अंतर था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jun 15, 2026

Ameesha Patel on 25 Years of Gadar

अमीषा पटेल ने सनी देओल संग कास्टिंग पर किया खुलासा। (फोटो सोर्स: IMDb)

25 Years of Gadar Ameesha Patel: 2001 में रिलीज हुई 'गदर: एक प्रेम कथा' को आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने फिल्म में अपने किरदार सकीना और फिल्म के लंबे समय तक बने रहे प्रभाव को याद किया। एक्ट्रेस ने बताया कि उम्र के अंतर की वजह से उन्हें शुरू में सनी देओल के साथ कास्ट किए जाने को लेकर शक था।

सनी देओल संग जोड़ी को लेकर था सवाल

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेकर्स से मेरा पहला सवाल यही था कि 'क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस फिल्म के लिए बहुत छोटी हूं?' मेरे साथ जो हीरो था, वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जब मेकर्स ने उन्हें कहानी समझाई, तो मुझे तारा सिंह के रफ अंदाज और सकीना की नजाकत के बीच का फर्क समझ आया।"

सकीना के रोल के बारे में

सकीना का रोल कैसे मिला, इस बारे में अमीषा ने बताया कि मुकाबला बहुत कड़ा था और इस रोल के लिए लगभग 500 लोगों ने ऑडिशन दिया था। चुने जाने के बाद, उन्होंने उर्दू बोलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और उस दौर की सांस्कृतिक बारीकियों पर रिसर्च की। उन्होंने कहा, "हम मस्जिदों में गए, नमाज देखी, ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ा और उस दौर की स्टडी की। अनिल शर्मा जी ने मुझे सकीना के किरदार को गहराई से समझने में मदद की।"

दर्शकों को दिया फिल्म की सफलता का क्रेडिट

50 साल की एक्ट्रेस 'गदर' को एक कल्चरल घटना बनाने का श्रेय दर्शकों को देती हैं। उन्होंने कहा, "मैं अपने फैंस का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने यह पक्का किया कि चाहे कोई भी फिल्म आए और जाए, 'गदर' का बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड न टूटे।" इसके आगे एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उन्हें जानकर हैरानी हुई कि 'गदर' और 'गदर 2' (2023) को देखने वाले लोगों की कुल संख्या अभी भी कई नई फ्रेंचाइजी से ज्यादा है। अमीषा के लिए, फिल्म की कामयाबी उसकी लव स्टोरी में है। "तारा प्लस सकीना मतलब गदर। अगर आप उनमें से किसी एक को भी हटा दें, तो वह गदर नहीं रहेगी।"

फिल्म से जुड़े अपने सबसे यादगार अनुभव के बारे में बताते हुए, अमीषा ने इंटरवल के बाद अपने ऑन-स्क्रीन पिता (जिनका रोल दिवंगत अमरीश पुरी ने निभाया था) के साथ हुए टकराव वाले सीन का ज़िक्र किया। “मैंने अभी तक रोमांस, जुदाई, दर्द या मां बनने वाले सीन शूट नहीं किए थे, लेकिन मुझे खुद को इमोशनली यकीन दिलाना था कि मैं एक पत्नी और मां हूं जो अपने परिवार के लिए लड़ रही है। उस सीन में अमरीश पुरी जी का सामना करना डरावना था, खासकर तब जब मैं नई थी और मुझे एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी।”

सनी देओल और अमीषा पटेल की बॉन्डिंग

सनी देओल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अमीषा कहती हैं कि सालों के साथ उनके लिए उनका सम्मान और बढ़ा है। “वह बहुत सब्र रखने वाले और सपोर्टिव थे। कई बार ऐसा होता था कि डायरेक्टर अनिल शर्मा जी मुझसे कोई शॉट लेने की कोशिश कर रहे होते थे और सनी कहते थे, ‘आप बाहर जाइए, मैं उसे डायरेक्ट करूंगा।’ वह मुझे आराम से चीजें समझाते थे। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी अपना सब्र नहीं खोया। वो समझते थे कि मैं नई हूं और सकीना का रोल आसान नहीं है।”

'गदर' का क्रेज समय के साथ बढ़ता ही गया है। तारा सिंह के मशहूर हैंड-पंप वाले सीन से लेकर अनगिनत मीम्स और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट तक, यह फिल्म दशकों बाद भी नए दर्शकों को मिल रही है। 'गदर' और 'लगान' (दोनों ही इस साल 25 साल पूरे कर रही हैं) जैसी कल्ट फिल्मों की कामयाबी पर बात करते हुए अमीषा कहती हैं, “नंबर और दर्शकों की भीड़ ही सब कुछ बयां करती थी। जब हमने 'गदर' बनाई थी, तब सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। काम खुद बोलता था। लेकिन अब एक बिल्कुल नई पीढ़ी ने इस फिल्म को खोजा है। जिन लोगों का जन्म 'गदर' के रिलीज़ होने के समय भी नहीं हुआ था, उन्होंने इसे देखा है और तारा और सकीना को पसंद किया है।”

सादगी बनी 'गदर' की सफलता

उनके लिए, 'गदर' की इतनी लंबी कामयाबी का राज बहुत आसान है। “'गदर' बिना किसी दिखावे, बिना आइटम सॉन्ग, बिना जरूरत से ज़्यादा सेक्सुअल दिखाए और बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के कामयाब हुई। तारा सिंह ने फिल्म के दूसरे हाफ में ज्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहने थे। सकीना सिर से पैर तक ढकी हुई थी। हमने इस सब्जेक्ट पर पूरे दिल और जान से काम किया था।”

25 साल पहले ‘गदर’ ने की थी कितनी कमाई?

बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार ‘गदर’ का बजट 19 करोड़ रुपये था. सिर्फ भारत से इस फिल्म ने 76.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. वर्ल्डवाइड फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 133 करोड़ रुपये रहा था. यानी इस फिल्म ने दुनियाभर से अपने बजट से 7 गुना ज्यादा पैसे छापे थे.

‘माइक हाथ में था, तभी बोलना चाहिए था’, 370 बिरयानी विवाद पर स्नेहिल दीक्षित का बयान चर्चा में

ये भी पढ़ें
Pranit More Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

सनी देओल

Published on:

15 Jun 2026 07:39 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 25 साल बाद अमीषा पटेल का खुलासा, ‘गदर’ में सनी देओल संग जोड़ी को लेकर था बड़ा सवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Cocktail 2’ पर CBFC का बड़ा फैसला, बनी कृति सेनन की पहली ‘A Rated’ फिल्म

Cocktail 2 CBFC A Certificate
बॉलीवुड

‘5 साल पहले खत्म हो गया था कंगना रनौत का करियर,’ KRK ने ‘भारत भाग्य विधाता’ को लेकर साधा निशाना

Kamaal Rashid Khan On Kangana Ranaut
बॉलीवुड

‘आर्टिस्ट का हक क्यों खा रहे हैं?’, रैपर ने बिग बॉस विजेता प्रिंस नरूला पर लगाए गंभीर आरोप, पैसे के लेन-देने का मामला

Rapper Accusation On Prince Narula
बॉलीवुड

सलमान खान और करीना कपूर के बीच सबकुछ ठीक नहीं? आमिर के इवेंट में दोनों के बीच दिखा Awkward मोमेंट

Salman Khan-Kareena Kapoor Awkward Moment
बॉलीवुड

दर्द छिपाकर लोगों को हंसाते रहे कॉमेडियन महमूद, लकी अली ने दिया बेहद दुख, लेखक हानिफ जावेरी ने किया खुलासा

Mehmood-Lucky Ali Family Dispute
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.