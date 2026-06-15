25 साल बाद अमीषा पटेल का खुलासा, ‘गदर’ में सनी देओल संग जोड़ी को लेकर था बड़ा सवाल

'गदर' का क्रेज समय के साथ बढ़ता ही गया है। तारा सिंह के मशहूर हैंड-पंप वाले सीन से लेकर अनगिनत मीम्स और वायरल सोशल मीडिया पोस्ट तक, यह फिल्म दशकों बाद भी नए दर्शकों को मिल रही है। 'गदर' और 'लगान' (दोनों ही इस साल 25 साल पूरे कर रही हैं) जैसी कल्ट फिल्मों की कामयाबी पर बात करते हुए अमीषा कहती हैं, “नंबर और दर्शकों की भीड़ ही सब कुछ बयां करती थी। जब हमने 'गदर' बनाई थी, तब सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। काम खुद बोलता था। लेकिन अब एक बिल्कुल नई पीढ़ी ने इस फिल्म को खोजा है। जिन लोगों का जन्म 'गदर' के रिलीज़ होने के समय भी नहीं हुआ था, उन्होंने इसे देखा है और तारा और सकीना को पसंद किया है।”