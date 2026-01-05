सनी देओल के गुस्से पर सौतेली मां हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उनका गुस्सा…

सनी देओल और हेमा मालिनी की फोटोज। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini and iamsunnydeol)
Hema Malini: हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के आखिरी दिनों में जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था उस दौरान मीडिया में उनसे जुड़ी कुछ गलत और भ्रामक खबरें सामने आयी थी। इस दौरान और धर्मेंद्र के निधन के बाद मीडिया और फोटोग्राफर्स लगातार अस्पताल और उनके घर के बाहर मौजूद रहे और परिवार के हर सदस्य की आवाजाही और गतिविधियों को कैमरे में कैद कर रहे थे। अब दिवंगत धर्मेंद्र की पत्नी और अभिनेत्री हेमामालिनी ने उस दौर को याद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है।
धर्मेंद्र के हॉस्पिटलजेशन और निधन के बाद हालात ऐसे बन गए थे कि मीडिया की वजह से परिवार को निजी और बेहद संवेदनशील पलों में भी राहत नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच एक दिन अभिनेता सनी देओल मीडिया और फोटोग्राफर्स पर गुस्सा होते नजर आए। उन्होंने फोटोग्राफर्स को फटकार लगाते हुए संयम और समझदारी से पेश आने की अपील की थी।
सनी देओल का यह रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सनी देओल को लेकर कई नेगेटिव प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। हाल ही में एक पैपराजी ने भी बयान देते हुए कहा था कि सनी देओल का यह व्यवहार गलत था और सनी के बिहेवियर की आलोचना की। वहीं, कुछ लोगों ने सनी देओल का समर्थन भी किया।
अब इस पूरे मामले पर हेमामालिनी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में सनी देओल का पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी के हॉस्पिटल रहने के दौरान और निधन के बाद पूरे समय उनके और उनके परिवार को लगातार मीडिया के हैरसमेंट का सामना करना पड़ा था। हेमा मालिनी ने कहा कि सनी देओल ने जो किया, वह बिल्कुल सही था, क्योंकि उस दौरान परिवार के सभी लोग बेहद भावुक हालात से गुजर रहे थे। यह समय सिर्फ सनी देओल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद और कठिन था।
हेमा मालिनी ने कहा उस दौरान मीडिया का व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मीडिया लगातार उनकी गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। ऐसे संवेदनशील समय पर इस तरह का दबाव किसी भी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं होता और सनी के साथ भी यही हुआ और उन्होंने जो किया वो इसी का रिएक्शन था।
