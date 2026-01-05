5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सनी देओल के गुस्से पर सौतेली मां हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उनका गुस्सा…

Hema Malini: धर्मेंद्र के निधन के बाद पैपराजी के असंवेदनशील व्यवहार पर हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ी है, सनी देओल के गुस्से का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा परिवार का हैरेसमेंट हुआ है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 05, 2026

Sunny Deol and Hema Malini

सनी देओल और हेमा मालिनी की फोटोज। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini and iamsunnydeol)

Hema Malini: हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र के आखिरी दिनों में जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था उस दौरान मीडिया में उनसे जुड़ी कुछ गलत और भ्रामक खबरें सामने आयी थी। इस दौरान और धर्मेंद्र के निधन के बाद मीडिया और फोटोग्राफर्स लगातार अस्पताल और उनके घर के बाहर मौजूद रहे और परिवार के हर सदस्य की आवाजाही और गतिविधियों को कैमरे में कैद कर रहे थे। अब दिवंगत धर्मेंद्र की पत्नी और अभिनेत्री हेमामालिनी ने उस दौर को याद करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मीडिया पर भड़के थे सनी देओल

धर्मेंद्र के हॉस्पिटलजेशन और निधन के बाद हालात ऐसे बन गए थे कि मीडिया की वजह से परिवार को निजी और बेहद संवेदनशील पलों में भी राहत नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच एक दिन अभिनेता सनी देओल मीडिया और फोटोग्राफर्स पर गुस्सा होते नजर आए। उन्होंने फोटोग्राफर्स को फटकार लगाते हुए संयम और समझदारी से पेश आने की अपील की थी।

सोशल मीडिया पर ट्रोल

सनी देओल का यह रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सनी देओल को लेकर कई नेगेटिव प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। हाल ही में एक पैपराजी ने भी बयान देते हुए कहा था कि सनी देओल का यह व्यवहार गलत था और सनी के बिहेवियर की आलोचना की। वहीं, कुछ लोगों ने सनी देओल का समर्थन भी किया।

सौतेली मां हेमा मालिनी ने किया सनी देओल का बचाव

अब इस पूरे मामले पर हेमामालिनी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में सनी देओल का पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी के हॉस्पिटल रहने के दौरान और निधन के बाद पूरे समय उनके और उनके परिवार को लगातार मीडिया के हैरसमेंट का सामना करना पड़ा था। हेमा मालिनी ने कहा कि सनी देओल ने जो किया, वह बिल्कुल सही था, क्योंकि उस दौरान परिवार के सभी लोग बेहद भावुक हालात से गुजर रहे थे। यह समय सिर्फ सनी देओल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद और कठिन था।

हमारी गाड़ियों के पीछे मीडिया दौड़ रही थी

हेमा मालिनी ने कहा उस दौरान मीडिया का व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मीडिया लगातार उनकी गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। ऐसे संवेदनशील समय पर इस तरह का दबाव किसी भी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं होता और सनी के साथ भी यही हुआ और उन्होंने जो किया वो इसी का रिएक्शन था।

ये भी पढ़ें

सुशांत सिंह राजपूत से धर्मेंद्र तक: आखिरी फिल्मों का क्या रहा हाल और क्यों नहीं चला जादू?
Patrika Special News
Posthumous Movie Release

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

05 Jan 2026 04:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सनी देओल के गुस्से पर सौतेली मां हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उनका गुस्सा…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार में अनबन की चर्चा हुई तेज, मतभेद पर हेमा मालिनी ने दिया जवाब

देओल परिवार से अनबन की चर्चा हुई अब तेज, परिवार से मतभेद पर हेमा मालिनी ने दिया जवाब
बॉलीवुड

25 साल बाद होगी ‘शिवाजी राव’ की वापसी, मेकर्स ने दी ‘नायक 2’ की कन्फर्मेशन

Anil Kapoor in Nakay
बॉलीवुड

Proud Wife…धुरंधर की कामयाबी पर दीपिका ने दिया इमोशनल रिएक्शन, पोस्ट वायरल

Proud Wife...धुरंधर की कामयाबी पर दीपिका ने दिया इमोशनल रिएक्शन, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड

तेनु शरारत सिखावा…पाकिस्तानी शादी में गूंजा ‘धुरंधर’ का ये आइटम सॉन्ग, डांस वीडियो ने मचाया बवाल

'धुरंधर' का ये आइटम सॉन्ग
बॉलीवुड

जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना फिल्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट

जब दीपिका ने उठाई जरूरी आवाज, वर्क–लाइफ बैलेंस पर बयान बना इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.