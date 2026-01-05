सनी देओल के गुस्से पर सौतेली मां हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- उनका गुस्सा…

अब इस पूरे मामले पर हेमामालिनी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में सनी देओल का पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी के हॉस्पिटल रहने के दौरान और निधन के बाद पूरे समय उनके और उनके परिवार को लगातार मीडिया के हैरसमेंट का सामना करना पड़ा था। हेमा मालिनी ने कहा कि सनी देओल ने जो किया, वह बिल्कुल सही था, क्योंकि उस दौरान परिवार के सभी लोग बेहद भावुक हालात से गुजर रहे थे। यह समय सिर्फ सनी देओल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद और कठिन था।