सुशांत सिंह राजपूत से धर्मेंद्र तक: आखिरी फिल्मों का क्या रहा हाल और क्यों नहीं चला जादू?

साल के पहले दिन रिलीज हुई फिल्म 'इक्कीस' इन दिनों चर्चाओं में है। फिल्म की कहानी परम वीर चक्र से सम्मानित 21 वर्षीय अरुण खेत्रपाल के बलिदान की असल कहानी पर आधारित है। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें बॉलीवुड के हीमैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अहम किरदार में नजर आए हैं। खैर, आज हम इस आर्टिकल में उन स्टार्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपनी आखिरी फिल्म देखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं रहे। फिल्म में धर्मेंद्र ने अगस्त्य नंदा (अरुण खेत्रपाल) के पिता (एम.एल. खेत्रपाल) की भूमिका निभाई है। दुखद ये है कि अपनी इस आखिरी फिल्म को देखने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। बता दें कि बीते साल 24 नवम्बर को धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन तक इंडिया में तकरीबन 11.38 करोड़ की कमाई की है। हालांकि, फिल्म का जितना बज था, उतना बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू नहीं चला। हालांकि, अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि धर्मेंद्र के फैंस के लिए ये आखिरी फिल्म है तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। IMDb पर फिल्म को 7.3 की रेटिंग मिली है।