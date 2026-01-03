सुशांत सिंह राजपूत से धर्मेंद्र तक: आखिरी फिल्मों का क्या रहा हाल और क्यों नहीं चला जादू?

सितारों की आखिरी फिल्में। (फोटो सोर्स: IMDb)
Bollywood Actors Last Film: सिनेमा के इतिहास नजर डालें तो हिंदी सिनेमा में हर साल हजार से डेढ़ हजार फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ अपनी छाप छोड़ने में सफल होती हैं तो कुछ धराशाई हो जाती हैं। वहीं, अगर बात करें उन अभिनेताओं-अभिनेत्रियों की जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय और फिल्मों से इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दिया। हालांकि, कुछ अपनी आखिरी फिल्म देखने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। आज हम ऐसे ही सितारों और उनकी आखिरी फिल्म पर बात करेंगे और जानेंगे कि किस फिल्म ने कैसा प्रदर्शन किया था।
देखा जाए तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत से अभिनेता और अभिनेत्रियां रहे हैं जो अपनी आखिरी फिल्म (Posthumous Movie Release) की रिलीज से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। मगर उनकी छाप उन फिल्मों में हमेशा के लिए यादगार बन गई।
ऐसा क्यों होता है कि फिल्म के किसी कलाकार के निधन के बाद रिलीज हुई फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाती है। क्या है इसका कारण? पत्रिका ने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म समीक्षक मिस्टर गिरीश जौहर से इस पर बात की।आइए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा?
"ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी फिल्म है क्या रोल है। दर्शक फिल्म को किसी एक एक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह देखती है… अगर वो व्यक्ति सेंट्रल कैरेक्टर है तो बात अलग होती है। जैसे 'इक्कीस' में धर्मेंद्र जी लीड कैरेक्टर नहीं हैं… उनका कैरेक्टर अहम है पर लीड नही। अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो सुपरस्टार एक्टर जो लीड नहीं है… वो क्या कर सकता है।'
इसके आगे उन्होंने कहा, 'धर्मेंद्र एक सुपरस्टार थे जो बिना किसी PR के, कोई मार्केटिंग नहीं, अपने दम पर 60 साल रहे। अगर बात की जाए फिल्म इक्कीस की तो फिल्म के रिव्यूज अच्छे हैं, और पब्लिक फिल्म को पसंद कर रही है। पर हमें यह मानना पड़ेगा कि 'इक्कीस' फुलऑन कमर्शियल फिल्म नहीं, एक खास फिल्म है।
बड़े एक्टर्स, वहीं, इतना कंट्रीब्यूशन कर चुके होते हैं, कि आखिरी फिल्म से उनको जज करना ठीक नहीं, ये डिपेंड करता है फिल्म कैसी बनी, उनका किरदार कौन सा और कैसा है।'
वहीं, देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ओटीटी पर रिलीज हुई उसका तो उसका वर्डिक्ट कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि Box Office पैरामीटर बिल्कुल अलग है, एक्टिंग कैपेबिलिटी का अलग पैरामीटर है, इसलिए दोनों को मिक्स करना ठीक नहीं।'
|फिल्म का नाम
|अभिनेता
|फिल्म में भूमिका
|IMDb रेटिंग
|अभिनेता की मृत्यु तिथि
|बॉक्स ऑफिस स्टेटस
|इक्कीस (2026)
|धर्मेंद्र
|अरुण ‘इक्कीस’ खेत्रपाल की कहानी से जुड़ी भूमिका
|7.3/10
|24 नवम्बर 2025
|2 दिन में कमाए 11.38 करोड़ रुपये
|रियासत (1997)
|राजेश खन्ना
|मुख्य भूमिका
|6.3/10
|18 जुलाई 2012
|औसत / फ्लॉप
|दिल बेचारा (2020)
|सुशांत सिंह राजपूत
|मनी (Manoj Kumar Sharma)
|8.3/10
|14 जून 2020
|OTT रिलीज़ (हिट जैसा रिस्पॉन्स)
|शर्मा जी नमकीन (2022)
|ऋषि कपूर
|शर्मा जी
|7.4/10
|30 अप्रैल 2020
|OTT हिट
|ट्यूबलाइट (2017)
|ओम पुरी
|बनर्जी जी
|4/10
|6 जनवरी 2017
|फ्लॉप
साल के पहले दिन रिलीज हुई फिल्म 'इक्कीस' इन दिनों चर्चाओं में है। फिल्म की कहानी परम वीर चक्र से सम्मानित 21 वर्षीय अरुण खेत्रपाल के बलिदान की असल कहानी पर आधारित है। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें बॉलीवुड के हीमैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अहम किरदार में नजर आए हैं। खैर, आज हम इस आर्टिकल में उन स्टार्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपनी आखिरी फिल्म देखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं रहे। फिल्म में धर्मेंद्र ने अगस्त्य नंदा (अरुण खेत्रपाल) के पिता (एम.एल. खेत्रपाल) की भूमिका निभाई है। दुखद ये है कि अपनी इस आखिरी फिल्म को देखने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। बता दें कि बीते साल 24 नवम्बर को धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए। आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन तक इंडिया में तकरीबन 11.38 करोड़ की कमाई की है। हालांकि, फिल्म का जितना बज था, उतना बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू नहीं चला। हालांकि, अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि धर्मेंद्र के फैंस के लिए ये आखिरी फिल्म है तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। IMDb पर फिल्म को 7.3 की रेटिंग मिली है।
बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म थी 'रियासत', जो 2014 में उनके निधन के 2 साल बाद उनकी 71वीं जयंती पर रिलीज की गई थी। अशोक त्यागी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ गौरी कुलकर्णी, आर्यमन रामसे और रजा मुराद नजर आये थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना काफी बीमार चल रहे थे। उन्होंने फिल्म तो पूरी की लेकिन इसको सिनेमाघरों में देखने के लिए वो इस दुनिया में नहीं थे। बता दें कि 18 जुलाई 2012 को बॉलीवुड के इस सुपरस्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। राजेश खन्ना के आखिरी सालों की ये फिल्म भले ही भीड़ को खींचने में सफल न रही हो, भले ही इन्होंने बॉक्स ऑफिस के कोई रिकॉर्ड न तोड़े हो लेकिन राजेश खन्ना ने अपने अभिनय के दम पर साबित कर दिया कि एक कलाकार के लिए उम्र मायने नहीं रखती है, मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे अभिनय का प्रदर्शन। बता दें कि फिल्म को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4.5 लाख की कमाई की थी।
5 साल पहले यानी 14 जून 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनके निधन के 10 दिन बाद 24 जुलाई 2020 को उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' रिलीज हुई थी। 1 घंटा 41 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली थी। हालांकि, कोविड 19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत और संजना संघी ने बेहतरीन अभिनय किया था। फिल्म की कहानी कैंसर पीड़ित एक लड़की और उसको सपोर्ट कर रह लड़के की प्यारी से लवस्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था।
साल 2020 वो हिंदी सिनेमा के लिए वो साल था जब फिल्म जगत ने दो बड़े सितारे खो दिए थे एक थे सुशांत सिंह राजपूत और दूसरे ऋषि कपूर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक रहे ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। निधन से पहले वो हितेश भाटिया की फिल्म 'शर्मा जी नमकीन' की शूटिंग कर रहे थे। मगर फिल्म पूरी होने से पहले ही उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर के बाद इस फिल्म में परेश रावल ने उनके किरदार को पूरा किया। मगर फिल्म के निर्माताओं ने ऋषि कपूर के सीन्स को फिल्म से हटाने के बजाय उन्हीं सीन्स के साथ आगे बढ़ाया और ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म 31 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। 'शर्माजी नमकीन' फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली थी और दर्शकों ने फिल्म को काफी पसंद किया था। बता दें कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था।
ओम पुरी वो दिग्गज अभिनेता जिन्होंने अपनी सादगी एयर गंभीर अभिनय से एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने केवल आर्ट फिल्में ही नहीं बल्कि कमर्शियल फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीता था। जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेता ओम पुरी की दिल का दौरा पड़ने से 6 जनवरी 2017 को मृत्यु हो गई थी। उनके निधन के इसके बाद 23 जून में 2017 को उनकी आखिर फिल्म 'ट्यूबलाइट' रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 211 करोड़ रुपये की कमाई की थी। IMDb पर इस फिल्म को 4 की रेटिंग मिली थी।
इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी फिल्म की सफलता और असफलता सिर्फ उनके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बूते नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी, सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन आदि पर भी निर्भर करती है।
