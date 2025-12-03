धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन में सनी देओल का फूटा गुस्सा, पैपराजी का छीना कैमरा, बोले- कितने पैसे चाहिए तुझे…

वीडियो में दिख रहा है कि धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन के निजी पल को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे एक पैपराजी पर सनी देओल बुरी तरह भड़क उठे। गुस्से में सनी देओल तेसी से उस पैपराजी की तरफ बढ़े और उसका कैमरा छीनकर उससे सवाल किया। वायरल वीडियो में उन्हें सख्त लहजे में और बेहद ज्यादा गुस्सा में यह कहते हुए सुना जा सकता है, "पैसा चाहिए? तेरे को कितने पैसे चाहिए?" अब इस वीडियो के सामने आते है फैंस भी सनी देओल को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि यह समय देओल परिवार के लिए बेहद दर्द भरा है। ऐसे में उनकी वीडियो बनाना बेहद गलत है।