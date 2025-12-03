धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन में सनी देओल का फूटा गुस्सा, पैपराजी का छीना कैमरा, बोले- कितने पैसे चाहिए तुझे…

सनी देओल का फूटा पिता धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन पर गुस्सा
Sunny Deol Angry On Dharmendra Ashes: एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। 27 नवंबर को उनकी प्रेयर मीट रखी गई थी। वहीं, 3 दिसंबर को उनके पार्थिव शरीर की अस्थियों को उत्तराखंड के हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया। उनके बेटे सनी और बॉबी देओल ने परिवार के अन्य करीबी सदस्यों के साथ मिलकर हर की पौड़ी पर ये रस्में पूरी कीं। अब इसी बीच सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रही है। उनका पैपराजी पर एक बार फिर गुस्सा फूट पड़ा है।
वीडियो में दिख रहा है कि धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन के निजी पल को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे एक पैपराजी पर सनी देओल बुरी तरह भड़क उठे। गुस्से में सनी देओल तेसी से उस पैपराजी की तरफ बढ़े और उसका कैमरा छीनकर उससे सवाल किया। वायरल वीडियो में उन्हें सख्त लहजे में और बेहद ज्यादा गुस्सा में यह कहते हुए सुना जा सकता है, "पैसा चाहिए? तेरे को कितने पैसे चाहिए?" अब इस वीडियो के सामने आते है फैंस भी सनी देओल को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि यह समय देओल परिवार के लिए बेहद दर्द भरा है। ऐसे में उनकी वीडियो बनाना बेहद गलत है।
यह पहली बार नहीं है जब सनी देओल ने पैपराजी के लिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। इससे पहले, जब धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे थे, तब भी सनी जुहू स्थित अपने घर के बाहर लगातार कवरेज कर रहे पैपराजी से भिड़ गए थे और उन्हें फटकार लगाई थी। उन्होंने तल्ख शब्दों में कहा था, "आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं। गाली देते हुए कहा था कि वीडियो बनाए जा रहे हो। शर्म नहीं आती?"
बता दें, धर्मेंद्र पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद एक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, वह कुछ समय बाद घर लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। धर्मेंद्र के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई थी, उनके अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे।
धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए दो अलग-अलग प्रार्थना सभाएं रखी गईं थीं। पहली सभा उनकी दूसरी पत्नी, हेमा मालिनी ने अपने मुंबई स्थित घर पर आयोजित की, जिसमें भजन और भगवद गीता का पाठ किया गया। वहीं, दूसरी प्रार्थना सभा उनके बेटों, सनी और बॉबी ने ताज लैंड्स एंड होटल में रखी, जहां बड़ी संख्या में इंडस्ट्री के लोगों ने अपने प्रिय अभिनेता को नम आंखों से याद किया था।
