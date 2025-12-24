24 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

सात समुंदर पार मैं तेरे…गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल, भड़के लोग

Saat Samandar Paar: हाल ही में कार्तिक आर्यन के नए गाने "सात समुंदर पार मैं तेरे…" के रीमेक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद और ट्रोलिंग देखने को मिली। जहां कुछ फैंस इस नए वर्जन को पसंद कर रहे थे, तो वहीं कई यूजर ने इसे ओरिजिनल गाने की तुलना में बेकार बताया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 24, 2025

सात समुंदर पार मैं तेरे...गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल, भड़के लोग

गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल (सोर्स:X)

Saat Samandar Paar: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन में बिजी है और लगातार फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर अपडेट दे रहे हैं। इस बीच, फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का हाल ही में रिलीज हुआ गाना 'सात समुंदर पार' सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहा है। बता दें, 1992 की क्लासिक फिल्म 'विश्वात्मा' के इस फेमस गाने के रीमेक को दर्शकों द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है और ज्यादातर प्रतिक्रियाएं बेहद नेगेटिव रहीं।

गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल, भड़के लोग

इतना ही नहीं, ये ट्रैक को क्रिसमस-सीजन की रोमांटिक कॉमेडी के तौर पर रिलीज किया गया था, लेकिन रिलीज होते ही दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसमें एक यूजर ने कल्चरल नुकसान का एहसास जताया। साथ ही, दूसरे ने कमेंट किया, 'आज के दौर में बॉलीवुड संगीत मर गया है। राजीव राय की फिल्म का दिव्या भारती पर फिल्माया गया इतना खूबसूरत गाना बेइज्जती और शर्मनाक है।"

बता दें, गाने की टेक्निकल और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए गए और देखने वालों ने गाने की गुणवत्ता को लेकर लिखा, "क्विक स्टाइल जैसे फेमस डांस ग्रुप को बैकग्राउंड में लेने के बावजूद भी ये गाना असरदार नहीं बन पाया। आवाज बहुत खराब है" और कुछ यूजर्स ने तो इसे तुरंत ठीक करने तक की मांग कर डाली है। तो वहीं, कई यूजर्स ने इस रिलीज को बेकार बताया और कमेंट सेक्शन में बार-बार बयान दिए।

टेक्निकल और परफॉर्मेंस की बातों पर भी उठाए सवाल

दरअसल, ओरिजिनल 'सात समुंदर पार', जिसे विजू शाह ने कंपोज किया था और साधना सरगम ने गाया था, अपनी कैची रिदम और एनर्जेटिक वाइब के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में ही ये हिट हो गया था, जिसे दिव्या भारती पर फिल्माया गया था। वहीं, 'तू मेरी मैं तेरा…' में रीक्रिएटेड वर्जन एक धीमा और ज्यादा रोमांटिक टोन अपनाता है, जिसमें लीड एक्टर कार्तिक आर्यन को एक प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन सीक्वेंस में दिखाया गया है।

इस नए गाने की एक खास बात ये है कि इसमें नॉर्वेजियन डांस ग्रुप 'क्विक स्टाइल' को शामिल किया गया है, जिसकी हिप-हॉप कोरियोग्राफी को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है और मेकर्स का मकसद वीडियो में एक मॉर्डन टच देना था, लेकिन ये भी दर्शकों को लुभाने में नाकाम रहा।

बता दें, दर्शकों की नेगेटिविटी के साथ-साथ ये गाना कानूनी पचड़े में भी फंस गया है। 'विश्वात्मा' के निर्माता त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने 'तू मेरी मैं तेरा…' के मेकर्स (धर्मा प्रोडक्शंस और सारेगामा इंडिया लिमिटेड) पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है और उनका दावा है कि रीमिक्स का इस्तेमाल बिना सही इजाजत के किया गया था।
हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में त्रिमूर्ति फिल्म्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब है कि फिलहाल फिल्म में गाने का इस्तेमाल जारी रह सकता है और इसे रीलीज किया जा सकता है। समीर विदवान्स के जरिए निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर में रिलीज होगी।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सात समुंदर पार मैं तेरे…गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल, भड़के लोग

