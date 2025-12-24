सात समुंदर पार मैं तेरे...गाने के रीमेक को लेकर कार्तिक आर्यन हुए ट्रोल, भड़के लोग

बता दें, दर्शकों की नेगेटिविटी के साथ-साथ ये गाना कानूनी पचड़े में भी फंस गया है। 'विश्वात्मा' के निर्माता त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने 'तू मेरी मैं तेरा…' के मेकर्स (धर्मा प्रोडक्शंस और सारेगामा इंडिया लिमिटेड) पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है और उनका दावा है कि रीमिक्स का इस्तेमाल बिना सही इजाजत के किया गया था।

हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में त्रिमूर्ति फिल्म्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब है कि फिलहाल फिल्म में गाने का इस्तेमाल जारी रह सकता है और इसे रीलीज किया जा सकता है। समीर विदवान्स के जरिए निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 25 दिसंबर 2025 को थिएटर में रिलीज होगी।