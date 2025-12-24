24 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

कामयाबी मिलते ही अक्षय खन्ना के बदले तेवर! अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ छोड़ी, कारण आया सामने

Akshaye Khanna Out Drishyam 3: अक्षय खन्ना इस समय फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत बन खूब तारीफें बटोर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया है। खबर है कि 'दृश्यम 3' से एक्टर ने किनारा कर लिया है। अपनी सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने और लुक को लेकर भी मेकर्स से डिमांड की है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 24, 2025

Akshaye Khanna opts out of Ajay Devgn Drishyam 3 after success of dhurandhar he demand higher fee

अक्षय खन्ना हुए फिल्म 'दृश्यम 3' से बाहर

Akshaye Khanna Out Drishyam 3: इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है और वो अक्षय खन्ना है। फिल्म 'धुरंधर' में उनके 'रहमान डकैत' वाले खूंखार किरदार ने दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया है। एक तरफ जहां अक्षय अपनी इस कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने 'दृश्यम' फिल्म के फैंस को बड़ा झटका दिया है।

हाल ही में 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट सामने आई थी। फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय खन्ना ने अजय देवगन की मच-अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' से अपना नाता तोड़ लिया है। कहा जा रहा है कि मेकर्स और अक्षय के बीच कुछ ऐसी बातें फंसी हैं, जिसकी वजह से एक्टर ने इस प्रोजेक्ट से किनारा करना ही बेहतर समझा।

अक्षय खन्ना ने छोड़ी 'दृश्यम 3'? (Akshaye Khanna Out Drishyam 3)

'बॉलीवुड मशीन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'धुरंधर' की छप्पर फाड़ कमाई ने अक्षय खन्ना की ब्रांड वैल्यू को रातों-रात सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। खबर है कि इसी सफलता के बाद अक्षय के तेवर थोड़े बदले-बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने 'दृश्यम 3' के लिए अपनी फीस में भारी इजाफे की मांग की है।

पैसों के अलावा लुक भी चेंज चाहते हैं अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna News)

बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रही है। बताया जा रहा है कि अक्षय अपने किरदार के ऑनस्क्रीन लुक में भी कुछ खास बदलाव चाहते थे। वह चाहते थे कि 'दृश्यम 3' में उनका अवतार पिछले पार्ट से काफी अलग और प्रभावशाली दिखे। हालांकि, फिल्म के प्रोड्यूसर्स और अक्षय के बीच इन 'क्रिएटिव डिफरेंस' और 'फाइनेंशियल' मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते बात बिगड़ गई।

अक्षय खन्ना कर सकते हैं वापसी? (Akshaye Khanna Drishyam 3)

वहीं, अक्षय खन्ना के करीबी सूत्रों ने बताया है कि मतभेद गहरे हैं, लेकिन निर्माताओं के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। अभी तक न तो अक्षय और न ही फिल्म के मेकर्स ने उनके बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि की है। ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बीच का कोई रास्ता निकल आए और उन्हें एक बार फिर पर्दे पर अजय देवगन और अक्षय खन्ना की जुगलबंदी देखने को मिले।

'धुरंधर' ने बनाए कमाई के नए रिकॉर्ड (Dhurandhar Box Office Collection)

अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने रिलीज के महज 17 दिनों में भारत में 555 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं, दुनियाभर में यह फिल्म 847 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' का भी ऐलान कर दिया है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज हो सकती है।

