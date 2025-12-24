कामयाबी मिलते ही अक्षय खन्ना के बदले तेवर! अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ छोड़ी, कारण आया सामने

अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह 'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने रिलीज के महज 17 दिनों में भारत में 555 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं, दुनियाभर में यह फिल्म 847 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' का भी ऐलान कर दिया है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज हो सकती है।