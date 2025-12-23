23 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

अक्षय खन्ना को मिला था रिजेक्शन… अमीषा पटेल को मनाने गए थे पिता विनोद खन्ना, एक्ट्रेस का सालों बाद खुलासा

Ameesha Patel Breaks Silence: अमीषा पटेल ने अक्षय खन्ना को लेकर सालों बाद चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी। अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी… पढ़िए पूरी खबर।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 23, 2025

Ameesha Patel Breaks Silence

अमीषा पटेल ने अक्षय खन्ना को लेकर सालों बाद तोड़ी चुप्पी… (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Ameesha Patel Breaks Silence On Akshaye Khanna: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने सालों तक एक बात छुपाए रखा, उससे कभी पर्दा हटने नहीं दिया। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद ‘धुरंधर’ फेम एक्टर अक्षय खन्ना को लेकर एक्ट्रेस ने अब जाकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों अक्षय के पिता विनोद खन्ना मेरे घर पर मम्मी-पापा से मिलने आए थे। जब उन्हें उस बात के बारे में मालूम चला तो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था।

एक्ट्रेस ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने एक न्यूज एजेंसी से ​​खास बातचीत में बताया कि अक्षय खन्ना की पहली फिल्म ‘हिमालय पुत्र’ में हीरोइन के रोल के लिए सबसे पहले ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से साफ मना कर दिया था। जब यह बात अक्षय के पिता विनोद अंकल के पास गई, तो वह मेरे घर आ गए थे, उस दौरान में अमेरिका (US) में पढ़ाई कर रही थी। तब मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। मैं सच में बहुत छोटी थी। उस समय मेरा फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वह अपनी पढ़ाई और किताबों के प्यार पर ज्यादा फोकस कर रही थीं। इसलिए, उन्होंने और उनके परिवार ने ऑफर रिजेक्ट करने का फैसला किया।

अमीषा पटेल: 30 साल की लगातार कड़ी मेहनत का मिला फल

अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की हाल ही में आई हिट फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। कमाई के मामले में सभी रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। यही कारण है कि ये फिल्म 1000 करोड़ की रेस में शामिल है।

इसी फिल्म पर बात करते हुए अमीषा पटेल ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रातों-रात मिली सफलता समझना गलत है। अमीषा ने बताया कि आज अक्षय को जो तारीफ और पहचान मिल रही है, वह 30 साल की मेहनत और लगन का नतीजा है, न कि कोई अचानक हुआ चमत्कार।

उन्होंने कहा, “मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। लोग कहते हैं कि वह रातों-रात स्टार बन गया, लेकिन असल में यह 30 साल की मेहनत है, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है। बता दें अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना इससे पहले ‘हमराज’ और ‘आप की खातिर’ जैसी फिल्मों में भी साथ काम कर चुके हैं।

अक्षय खन्ना ना रणवीर… ‘धुरंधर’ की सक्सेस के पीछे छिपे ये हैं असली सुपरस्टार्स
बॉलीवुड
Unseen Heroes Dhurandhar Movie

