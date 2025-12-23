अक्षय खन्ना को मिला था रिजेक्शन… अमीषा पटेल को मनाने गए थे पिता विनोद खन्ना, एक्ट्रेस का सालों बाद खुलासा

एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने एक न्यूज एजेंसी से ​​खास बातचीत में बताया कि अक्षय खन्ना की पहली फिल्म ‘हिमालय पुत्र’ में हीरोइन के रोल के लिए सबसे पहले ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से साफ मना कर दिया था। जब यह बात अक्षय के पिता विनोद अंकल के पास गई, तो वह मेरे घर आ गए थे, उस दौरान में अमेरिका (US) में पढ़ाई कर रही थी। तब मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। मैं सच में बहुत छोटी थी। उस समय मेरा फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वह अपनी पढ़ाई और किताबों के प्यार पर ज्यादा फोकस कर रही थीं। इसलिए, उन्होंने और उनके परिवार ने ऑफर रिजेक्ट करने का फैसला किया।