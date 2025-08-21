ये फेमस एक्टेस बर्थडे विश करने का लेती हैं पैसा! बैग- कपड़ों पर करती हैं करोड़ों खर्च, जानें कौन है ये

अमीषा पटेल के पास अमेशा पटेल प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जहां उन्होंने देसी मैजिक जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। अमीषा पटेल सोशल मीडिया से भी खूब पैसा कमाती हैं। साथ ही एड, मर्चेनडाइस और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी उनका एक कमाई का जरिया है। साथ ही अमीषा पटेल किसी भी प्रोग्राम में उपस्थिति के लिए 10 लाख रुपये या उससे भी अधिक चार्ज करती है। साल 2024 में अमीशा पटेल की नेटवर्थ 280 करोड़ रुपये थी, अगर डॉलर में गणना की जाए है, तो 33.6 मिलियन डॉलर है। मुंबई में एक्ट्रेस का काफी आलीशान घर है और उनके पास कई प्रॉपर्टीज भी हैं।