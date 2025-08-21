ये फेमस एक्टेस बर्थडे विश करने का लेती हैं पैसा! बैग- कपड़ों पर करती हैं करोड़ों खर्च, जानें कौन है ये

Bollywood Actress Ameesha Patel: फिल्म इंडस्ट्री में 1 के बाद 1 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली एक्ट्रेस अब फिल्मों में नजर नहीं आती हैं। इसके बावजूद उनकी कमाई जानकर आप हैरान रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री अमीषा पटेल की। जिन्होंने साल 2000 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से अपने करियर की शुरुआत की थी। वह एक फेमस, सक्सेसफुल और बेहद अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। इसी के साथ अमीषा काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं और उनकी नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है।
अमीषा पटेल का नाम उन एक्ट्रेसेस में आता है जो इंडस्ट्री से अचानक गायब हुई और फिर भी लग्जरी जिंदगी जीने में सबसे आगे हैं। अमीषा पटेल के घर हाल ही में फराह खान पहुंची थी, इस दौरान फराह ने अपने पॉडकास्ट में अमीषा पटेल का घर दिखाया, जो किसी महल से कम नहीं था। वहीं हर कोई उस समय हैरान हुआ जब अमीषा पटेल ने अपने बैग कलेक्शन दिखाए। 1 बैग की कीमत ही करोड़ों में है। ऐसे उनके पास 400 बैग का कलेक्शन है। अब बात आती है कि जब अमीषा फिल्में नहीं करती, शादीशुदा नहीं हैं तो इतना पैसा कैसे?
बता दें, अमीषा पटेल की कमाई के बारे में बात करें तो ‘नेट वर्थ ज्ञान’ के अनुसर, सुपर लग्जरी लाइफ जीने वाली एक्ट्रेस हर महीने 2 करोड़ की कमाई करती हैं। वह ब्रांड एंडोर्समेंट, ट्रेड प्रमोशन से वह 28 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। साथ-साथ अपनी प्रॉपर्टी के रेंट से लाखों नहीं बल्कि करोड़ो रुपये कमाती हैं। वहीं, इसके अलावा वह लोगों को वीडियो कॉल बर्थडे विश करने के भी पैसे लेती हैं।
अमीषा पटेल के पास अमेशा पटेल प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जहां उन्होंने देसी मैजिक जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। अमीषा पटेल सोशल मीडिया से भी खूब पैसा कमाती हैं। साथ ही एड, मर्चेनडाइस और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी उनका एक कमाई का जरिया है। साथ ही अमीषा पटेल किसी भी प्रोग्राम में उपस्थिति के लिए 10 लाख रुपये या उससे भी अधिक चार्ज करती है। साल 2024 में अमीशा पटेल की नेटवर्थ 280 करोड़ रुपये थी, अगर डॉलर में गणना की जाए है, तो 33.6 मिलियन डॉलर है। मुंबई में एक्ट्रेस का काफी आलीशान घर है और उनके पास कई प्रॉपर्टीज भी हैं।