Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

ये फेमस एक्टेस बर्थडे विश करने का लेती हैं पैसा! बैग- कपड़ों पर करती हैं करोड़ों खर्च, जानें कौन है ये

Bollywood Actress: बॉलीवुड की वो फेमस एक्ट्रेस जिसने अपने डेब्यू से ही फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बना ली थी। अब वह केवल एक बर्थडे विश करने के पैसे लेती हैं आइये जानते हैं कौन है ये और उनकी लाइफस्टाल के बारे में सब…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 21, 2025

Ameesha Patel takes money to wish birthday
अमीषा पटेल के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीरें

Bollywood Actress Ameesha Patel: फिल्म इंडस्ट्री में 1 के बाद 1 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली एक्ट्रेस अब फिल्मों में नजर नहीं आती हैं। इसके बावजूद उनकी कमाई जानकर आप हैरान रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री अमीषा पटेल की। जिन्होंने साल 2000 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से अपने करियर की शुरुआत की थी। वह एक फेमस, सक्सेसफुल और बेहद अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। इसी के साथ अमीषा काफी आलीशान जिंदगी जीती हैं और उनकी नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है।

अमीषा पटेल के बैग की कीमत है करोड़ों में (Bollywood Actress Ameesha Patel)

अमीषा पटेल का नाम उन एक्ट्रेसेस में आता है जो इंडस्ट्री से अचानक गायब हुई और फिर भी लग्जरी जिंदगी जीने में सबसे आगे हैं। अमीषा पटेल के घर हाल ही में फराह खान पहुंची थी, इस दौरान फराह ने अपने पॉडकास्ट में अमीषा पटेल का घर दिखाया, जो किसी महल से कम नहीं था। वहीं हर कोई उस समय हैरान हुआ जब अमीषा पटेल ने अपने बैग कलेक्शन दिखाए। 1 बैग की कीमत ही करोड़ों में है। ऐसे उनके पास 400 बैग का कलेक्शन है। अब बात आती है कि जब अमीषा फिल्में नहीं करती, शादीशुदा नहीं हैं तो इतना पैसा कैसे?

ये भी पढ़ें

‘वो नहीं चाहती थीं शमशान में जलाया जाए…’ पूजा बेदी का छलका दर्द, बोलीं- मौत से पहले गायब हो गई थी मां..
बॉलीवुड
Pooja Bedi Mother

अमीषा पटेल बर्थडे विश करने का भी लेती हैं पैसा (Ameesha Patel Earning Source)

बता दें, अमीषा पटेल की कमाई के बारे में बात करें तो ‘नेट वर्थ ज्ञान’ के अनुसर, सुपर लग्जरी लाइफ जीने वाली एक्ट्रेस हर महीने 2 करोड़ की कमाई करती हैं। वह ब्रांड एंडोर्समेंट, ट्रेड प्रमोशन से वह 28 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं। साथ-साथ अपनी प्रॉपर्टी के रेंट से लाखों नहीं बल्कि करोड़ो रुपये कमाती हैं। वहीं, इसके अलावा वह लोगों को वीडियो कॉल बर्थडे विश करने के भी पैसे लेती हैं।

अमीषा पटेल की नेटवर्थ (Ameesha Patel Networth)

अमीषा पटेल के पास अमेशा पटेल प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जहां उन्होंने देसी मैजिक जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। अमीषा पटेल सोशल मीडिया से भी खूब पैसा कमाती हैं। साथ ही एड, मर्चेनडाइस और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी उनका एक कमाई का जरिया है। साथ ही अमीषा पटेल किसी भी प्रोग्राम में उपस्थिति के लिए 10 लाख रुपये या उससे भी अधिक चार्ज करती है। साल 2024 में अमीशा पटेल की नेटवर्थ 280 करोड़ रुपये थी, अगर डॉलर में गणना की जाए है, तो 33.6 मिलियन डॉलर है। मुंबई में एक्ट्रेस का काफी आलीशान घर है और उनके पास कई प्रॉपर्टीज भी हैं।

ये भी पढ़ें

फेमस एक्ट्रेस का MMS लीक से करियर हुआ था तबाह, एक्टिंग छोड़ बनी साध्वी, अब हैं प्रेमानंद महाराज की शिष्य
भोजपुरी
priyanka pandit filmy career destroyed after mms

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ये फेमस एक्टेस बर्थडे विश करने का लेती हैं पैसा! बैग- कपड़ों पर करती हैं करोड़ों खर्च, जानें कौन है ये

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.