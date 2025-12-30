सनी देओल के चेहरे पर दिखा पिता धर्मेंद्र को खोने का दर्द, वीडियो देख फैंस भी नहीं रोक पाए आंसू

धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग
Ikkis Special Screening: धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार टूट गया है। खुद को संभालने में सनी देओल और बॉबी देओल लगे हुए हैं। वह मीडिया के सामने आकर बात कर रहे हैं। वहीं, अब नया साल शुरू होने वाला है और बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' आने वाली है। इसके जरिए एक बार फिर हम धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे।
इसी को लेकर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओलने पिता को याद करने का फैसला किया। उन्होंने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस दौरान सनी देओल पर हर किसी की नजरें टिकी रहीं। वह बेहद इमोशनल नजर आए।
इस स्क्रीनिंग की सबसे दिल को छू लेने वाली और भावुक कर देने वाली तस्वीर तब सामने आईं जब सनी देओल मीडिया के सामने आए। सनी हमेशा से ही अपने पिता के बेहद करीब रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जब उन्हें धर्मेंद्र जी की एक बड़ी तस्वीर के साथ पोज देने के लिए कहा गया, तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। सनी पिता की तस्वीर ही देखते रहे। उनका दर्द और उनका दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था।
धर्मेंद्र जी की इस आखिरी फिल्म की स्क्रीनिंग में बॉबी देओल भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहुंचे। वहीं, उनके चचेरे भाई अभय देओल भी इस मौके पर परिवार का साथ देने के लिए मौजूद थे। देओल भाइयों ने एक-दूसरे को सहारा दिया और एकजुट होकर पैपराजी के सामने पोज दिए। फिल्म की बाकी स्टारकास्ट भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनी, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ देओल परिवार पर ही टिकी रहीं। 'इक्कीस' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए धर्मेंद्र जी की अंतिम विदाई जैसी है।
आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के स्तंभ रहे धर्मेंद्र का निधन बीते 24 नवंबर 2025 को मुंबई में उनके निवास पर हुआ था। 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन आखिरी सांस तक वे फिल्मों के प्रति समर्पित रहे। 'इक्कीस' की शूटिंग उन्होंने अपने आखिरी दिनों में पूरी की थी। फिल्म इक्कीस गुरुवार, यानी 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
