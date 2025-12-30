सनी देओल के चेहरे पर दिखा पिता धर्मेंद्र को खोने का दर्द, वीडियो देख फैंस भी नहीं रोक पाए आंसू

धर्मेंद्र जी की इस आखिरी फिल्म की स्क्रीनिंग में बॉबी देओल भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहुंचे। वहीं, उनके चचेरे भाई अभय देओल भी इस मौके पर परिवार का साथ देने के लिए मौजूद थे। देओल भाइयों ने एक-दूसरे को सहारा दिया और एकजुट होकर पैपराजी के सामने पोज दिए। फिल्म की बाकी स्टारकास्ट भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनी, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ देओल परिवार पर ही टिकी रहीं। 'इक्कीस' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए धर्मेंद्र जी की अंतिम विदाई जैसी है।