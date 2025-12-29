पाकिस्तान मुर्दाबाद… संजय दत्त को देख लोगों ने लगाए नारे, ‘धुरंधर’ की स्पेशल स्क्रीनिंग पर मचा तहलका

Dhurandhar Special Screening: बॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं। हाल ही में नवाबों के शहर लखनऊ में इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां संजय दत्त फिजिकल तौर पर यानी वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए। इस दौरान एक्टर ने पूरी महफिल लूट ली। इस खास स्क्रीनिंग का आयोजन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजेश्वर सिंह ने किया था।