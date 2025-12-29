पाकिस्तान मुर्दाबाद… संजय दत्त को देख लोगों ने लगाए नारे, ‘धुरंधर’ की स्पेशल स्क्रीनिंग पर मचा तहलका

फिल्म धुरंधर की लखनऊ में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग
Dhurandhar Special Screening: बॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं। हाल ही में नवाबों के शहर लखनऊ में इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां संजय दत्त फिजिकल तौर पर यानी वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए। इस दौरान एक्टर ने पूरी महफिल लूट ली। इस खास स्क्रीनिंग का आयोजन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजेश्वर सिंह ने किया था।
जिस समय 'धुरंधर' की स्क्रीनिंग चल रही थी उस दौरान अचानक फोन पर संजय दत्त वीडियो कॉल के जरिए लाइव आए, तो पूरे थिएटर का नजारा देखने लायक रहा। फैंस के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इसे देखा जा सकता है।
जैसे ही संजय दत्त फोन की स्क्रीन पर दिखे, तो पूरा हॉल- 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारों से गूंज उठा। जोश इतना ज्यादा था कि दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने पसंदीदा सुपरस्टार का स्वागत किया।
इस दौरान राजेश्वर सिंह ने संजय दत्त के दशकों लंबे करियर और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि संजू बाबा का स्क्रीन प्रेजेंस आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों को दीवाना बना देता है। वहीं, संजय दत्त ने भी लखनऊ के दर्शकों को इस प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को मिल रही यह सफलता पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है।
बात करें फिल्म की, तो 'धुरंधर' की आंधी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म में संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का एक बेहद पावरफुल किरदार निभाया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 24 दिन पूरे कर लिए हैं और इसकी रफ्तार अब भी बुलेट ट्रेन जैसी बनी हुई है।
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में अब तक 690 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है और यह तेजी से 700 करोड़ के जादुई आंकड़े की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 'धुरंधर' विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
दुनिया भर में फिल्म की कमाई ने इतिहास रच दिया है। अब तक इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1026.5 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इस आंकड़े के साथ ही 'धुरंधर' अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग