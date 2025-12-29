29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पाकिस्तान मुर्दाबाद… संजय दत्त को देख लोगों ने लगाए नारे, ‘धुरंधर’ की स्पेशल स्क्रीनिंग पर मचा तहलका

Sanjay Dutt in Dhurandhar: फिल्म 'धुरंधर' में जहां एक तरफ अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है। वहीं, संजय दत्त की एक्टिंग को भी लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। ऐसे में संजय दत्त को देखकर लोग खुद को रोक नहीं पाए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 29, 2025

Sanjay Dutt Joins Dhurandhar special screening in lucknow on video call fans Raise Pakistan Murdabad Slogan watch

फिल्म धुरंधर की लखनऊ में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग

Dhurandhar Special Screening: बॉलीवुड के 'संजू बाबा' यानी संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं। हाल ही में नवाबों के शहर लखनऊ में इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां संजय दत्त फिजिकल तौर पर यानी वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुए। इस दौरान एक्टर ने पूरी महफिल लूट ली। इस खास स्क्रीनिंग का आयोजन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजेश्वर सिंह ने किया था।

संजय दत्त को देख लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे (Dhurandhar Special Screening fans Raise Pakistan Murdabad Slogan)

जिस समय 'धुरंधर' की स्क्रीनिंग चल रही थी उस दौरान अचानक फोन पर संजय दत्त वीडियो कॉल के जरिए लाइव आए, तो पूरे थिएटर का नजारा देखने लायक रहा। फैंस के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इसे देखा जा सकता है।

जैसे ही संजय दत्त फोन की स्क्रीन पर दिखे, तो पूरा हॉल- 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारों से गूंज उठा। जोश इतना ज्यादा था कि दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने पसंदीदा सुपरस्टार का स्वागत किया।

राजेश्वर सिंह ने की संजय दत्त की तारीफ (BJP MLA Rajeshwar Singh Praise Sanjay Dutt)

इस दौरान राजेश्वर सिंह ने संजय दत्त के दशकों लंबे करियर और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि संजू बाबा का स्क्रीन प्रेजेंस आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों को दीवाना बना देता है। वहीं, संजय दत्त ने भी लखनऊ के दर्शकों को इस प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को मिल रही यह सफलता पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है।

'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक दहाड़ (Dhurandhar Box Office Collection)

बात करें फिल्म की, तो 'धुरंधर' की आंधी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म में संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का एक बेहद पावरफुल किरदार निभाया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 24 दिन पूरे कर लिए हैं और इसकी रफ्तार अब भी बुलेट ट्रेन जैसी बनी हुई है।

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में अब तक 690 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है और यह तेजी से 700 करोड़ के जादुई आंकड़े की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 'धुरंधर' विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

धुरंधर ने मारी 1000 करोड़ के क्लब में शानदार एंट्री (Dhurandhar Entry in 1000 Crore Club)

दुनिया भर में फिल्म की कमाई ने इतिहास रच दिया है। अब तक इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1026.5 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इस आंकड़े के साथ ही 'धुरंधर' अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

29 Dec 2025 10:32 am

Published on:

29 Dec 2025 10:13 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पाकिस्तान मुर्दाबाद… संजय दत्त को देख लोगों ने लगाए नारे, ‘धुरंधर’ की स्पेशल स्क्रीनिंग पर मचा तहलका

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

वक्त बदला, किरदार बदले, पर अभिनय नहीं…, राजेश खन्ना के आखिरी दौर की कुछ फिल्में

Rajesh Khanna Birth Anniversary
मनोरंजन

Sajid Khan Hospitalised: बड़े हादसे का शिकार हुए साजिद खान, करानी पड़ी सर्जरी, हेल्थ अपडेट आई सामने

filmmaker sajid khan hospitalised
बॉलीवुड

सनकी, सबकी बेइज्जती करता है… अक्षय खन्ना के बर्ताव पर फेमस डायरेक्टर का पुराना बयान हुआ वायरल

Akshaye Khanna is ungrateful and insults everyone famous director old statement viral amid drishyam 3 controversy
बॉलीवुड

कॉमेडी से रोमांस तक: हर जॉनर में चमके पुलकित सम्राट, ऐसे बनाई फिल्म इंडस्ट्री में पहचान

Pulkit Samrat Birthday
बॉलीवुड

70 मिनट नहीं पूरी जिंदगी का सवाल है! मुंबई पुलिस की पोस्ट पर शाहरुख खान का कमेंट आया सामने

Shahrukh Khan Photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.