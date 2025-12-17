17 दिसंबर 2025,

बुधवार

बॉलीवुड

संजय दत्त के किरदार का जानें खौफनाक सच, Dhurandhar सीक्वल से पहले एक बार फिर चर्चा में चौधरी असलम केस

Dhurandhar Chaudhry Aslam: संजय दत्त का रोल हमेशा से ही बड़े पर्दे पर गहराई और प्रभाव छोड़ता आया है, लेकिन उनके एक खौफनाक सच ने चर्चा को फिर से गर्मा दिया है। खासकर 'धुरंधर' सीक्वल की तैयारी के बीच, चौधरी असलम केस की पुरानी कहानी सामने आ रही है, जिसने संजय दत्त के जीवन और करियर पर गहरा असर डाला।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 17, 2025

संजय दत्त का किरदार का जानें खौफनाक सच, Dhurandhar सीक्वल से पहले फिर चर्चा में चौधरी असलम केस

संजय दत्त SP चौधरी असलम के किरदार में (सोर्स: X)

Dhurandhar Real Life Story: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ल्यारी में हुए लोकल गैंग वॉर और एक विवादित पुलिस अधिकारी SP चौधरी असलम के जीवन पर बेस्ड बताई जा रही है। फिल्म में संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का रोल निभाया है, जिसे ल्यारी में 'रहमान डकैत' (अक्षय खन्ना) के राज को खत्म करने का मिशन सौपा गया है। बता दें, फिल्म में असलम, रणवीर सिंह के हमजा के साथ मिलकर रहमान को घेरते और मारते हुए दिखाए गए हैं।

Dhurandhar सीक्वल से पहले फिर चर्चा में चौधरी असलम केस

इतना ही नहीं, फिल्म में भले ही चौधरी असलम को 'अच्छा आदमी' नहीं दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में उनका रोल इससे कहीं ज्यादा विवादित रहा है। उन पर कई 'फेक एनकाउंटर' के आरोप भी लगे थे और उन्हें हमेशा सरकार और सत्ता में बैठे लोगों का चमचा माना जाता था। कई गैंग वॉर में शामिल होने के वजह से वो लगातार गैंगस्टरों और आतंकवादियों के निशाने पर रहे है।

बता दें, साल 2014 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने चौधरी असलम को निशाना बनाया। कराची के साउथ पोर्ट शहर में ईसा नागरी के एक कमर्शियल एरिया से उनकी कार गुजर रही थी, तभी एक कार बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई। TTP के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, "हां, हमने चौधरी असलम को मार डाला है और उनकी हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं।" उन्होंने दावा किया कि असलम ने उनके मुजाहिदीन दोस्तों को मारा और प्रताड़ित किया था।

भारत ने साफ तौर से इनकार कर दिया

इसके बाद RAW पर लगा आरोप भारत ने साफ तौर से इनकार कर दिया। हालांकि TTP ने असलम की हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन 2017 में एक नया मोड़ आया। पाकिस्तानी आरवाई न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान में गिरफ्तार एक भारतीय नागरिक के वीडियो कन्फेशन से पता चला कि असलम की हत्या भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के कहने पर की गई थी। हालांकि, भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताया था।

बता दें, साल 2006 के बाद चौधरी असलम को तब पहचान मिली जब उन्होंने पाकिस्तान में कथित सुसाइड बॉम्बर और हमलावरों को गिरफ्तार करना शुरू कर किया। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर 'फेक एनकाउंटर' के आरोप भी थे, जहां वे प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय नकली मुठभेड़ों में आतंकियों को मार देते थे। बीबीसी ने ये भी बताया था कि चौधरी असलम तालिबान के निशाने पर थे क्योंकि वो पाकिस्तान में उनके ऑपरेशन्स को लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे।

SP चौधरी असलम की विवादित छवि

SP चौधरी असलम की विवादित छवि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितने खतरनाक थे। बता दें, रहमान डकैत की पत्नी ने असलम की हत्या के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पति भी चौधरी असलम की साजिशों का शिकार हुए थे। कोर्ट ने पुलिस को शिकायत दर्ज करने को कहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

साल 2009 में रहमान डकैत की मौत के बाद असलम को 2012 में ल्यारी ग्रैंड ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था, जिसका मोटीव इलाके में अपराध और गलत काम से छुटकारा दिलवाला था। हालांकि, नवाज शरीफ के दखल देने के बाद, इस ऑपरेशन में केवल कुछ ही गैंगस्टर गिरफ्तार हो पाए, जिससे अभियान सफल नहीं हो सका। बता दें, एसपी चौधरी असलम का जीवन सचमुच किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जो विवादों, बहादुरी और एक रहस्यमय अंत के इर्द-गिर्द घूमता रहा है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

17 Dec 2025 10:25 am

Published on:

17 Dec 2025 10:22 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / संजय दत्त के किरदार का जानें खौफनाक सच, Dhurandhar सीक्वल से पहले एक बार फिर चर्चा में चौधरी असलम केस

