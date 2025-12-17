संजय दत्त के किरदार का जानें खौफनाक सच, Dhurandhar सीक्वल से पहले एक बार फिर चर्चा में चौधरी असलम केस

Dhurandhar Real Life Story: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ल्यारी में हुए लोकल गैंग वॉर और एक विवादित पुलिस अधिकारी SP चौधरी असलम के जीवन पर बेस्ड बताई जा रही है। फिल्म में संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का रोल निभाया है, जिसे ल्यारी में 'रहमान डकैत' (अक्षय खन्ना) के राज को खत्म करने का मिशन सौपा गया है। बता दें, फिल्म में असलम, रणवीर सिंह के हमजा के साथ मिलकर रहमान को घेरते और मारते हुए दिखाए गए हैं।