जरीन खान के गुजर जाने के 40 दिन बाद… सुजैन खान का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

Sussanne Khan Note Surfaced: खामोशी में भी कुछ आवाजें होती हैं… और कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो वक्त बीतने के बाद और गहरे हो जाते हैं। मां जरीन खान के इंतकाल को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुजैन खान के दिल का दर्द आज भी उतना ही ताजा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें मां की कमी, यादों का बोझ झलक रहा है। तो चलिए जानते हैं, आखिर सुजैन खान ने पोस्ट में क्या लिखा?