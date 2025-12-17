17 दिसंबर 2025,

बुधवार

बॉलीवुड

जरीन खान के गुजर जाने के 40 दिन बाद… सुजैन खान का छलका दर्द, सामने आया वीडियो

Sussanne Khan Latest Post: सुजैन खान ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट शेयर किया है। मां जरीन खान के गुजर जाने के 40 दिन बाद एक्ट्रेस ने लिखा… पढ़िए पूरी खबर।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

Sussanne Khan Latest Post

सुजैन खान हुईं इमोशनल, सामने आया नोट, जानें वजह? (इमेज सोर्स: एक्स)

Sussanne Khan Note Surfaced: खामोशी में भी कुछ आवाजें होती हैं… और कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो वक्त बीतने के बाद और गहरे हो जाते हैं। मां जरीन खान के इंतकाल को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुजैन खान के दिल का दर्द आज भी उतना ही ताजा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें मां की कमी, यादों का बोझ झलक रहा है। तो चलिए जानते हैं, आखिर सुजैन खान ने पोस्ट में क्या लिखा?

सुजैन खान ने लिखा नोट…

सुजैन खान ने नोट में लिखा कि जब भी वह अपनी मम्मी का चेहरा याद करती हैं, तो सब कुछ थम सा जाता है। मां की आत्मा को उनसे जुदा हुए 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन वह आज भी हर पल उनके साथ हैं।

सुजैन ने लिखा कि वह खुद को बहुत खुशनसीब मानती हैं कि जरीन खान ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में चुना। उन्होंने कहा कि वह हर दिन, हर हाल में अपनी मां जैसी ही हैं और हमेशा रहेंगी। मां की याद उन्हें हर वक्त आती है, फिर चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों न हो।

नोट के आखिर में सुजैन ने लिखा कि वह चाहती हैं कि उनकी मां उनके सपनों में आएं और जिंदगी की हर परेशानी में उनके साथ मिलकर डांस करें। उन्हें पूरा भरोसा है कि मां के आशीर्वाद और प्यार की वजह से वह हर जंग जीत जाएंगी।

शादी से पहले हिंदू थीं जरीन खान

जरीन की शादी संजय खान हुई थी। दोनों के चार बच्चे हैं- सुजैन खान, सिमोन अरोरा, फराह अली खान और जायद खान। जरीन और संजय खान की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों की पहली मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी। वहीं से बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद साल 1966 में दोनों ने शादी कर ली।

बता दें जरीन खान ने 7 नवंबर को 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वह काफी समय से बीमार चल रही थीं। जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से किया गया, क्योंकि शादी से पहले वह हिंदू थीं।

Celebs Wedding 2025

