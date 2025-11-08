Zarine Khan Last Rites: पति मुस्लिम, फिर भी हिंदू रीति-रिवाज से हुआ जरीन खान का अंतिम संस्कार, वजह आई सामने

Zarine Khan Last Rites: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय खान की पत्नी, एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर जरीन खान का 7 नवंबर को निधन हो गया था। उन्होंने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया था और जिसके बाद उन्होंने मुंबई के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बीते दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ और बॉबी देओल सहित कई सितारे शामिल हुए, लेकिन अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आने के बाद फैंस के मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिर क्यों जरीन खान जो एक मुस्लिम परिवार की बहू थीं उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से किया गया?