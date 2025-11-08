दीपिका कक्कड़ का फिर छलका कैंसर पर दर्द, बोलीं- लिवर का 22% हिस्सा कटा और मैं कीमोथेरेपी…

दीपिका कक्कड़ हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में आई थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी हेल्थ की जानकारी देते हुए बताया कि वह नवंबर के पहले हफ्ते में एक और FAPI स्कैन के लिए तैयार हैं। यह स्कैन CT स्कैन की तरह ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल खासतौर पर शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे मामले में, कैंसर ट्यूमर तक ही सीमित था। मेरे पिछले FAPI स्कैन के दौरान, शरीर में कहीं और कैंसर कोशिकाएं नहीं पाई गईं थीं अब आगे भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिवर का लगभग 22% हिस्सा, जिसमें 9 सेंटीमीटर का ट्यूमर शामिल था, उसे सर्जरी के दौरान काट कर निकाल दिया गया है।"