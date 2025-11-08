Patrika LogoSwitch to English

दीपिका कक्कड़ का फिर छलका कैंसर पर दर्द, बोलीं- लिवर का 22% हिस्सा कटा और मैं कीमोथेरेपी…

Dipika Kakar On Cancer: दीपिका कक्कड़ ने कैंसर कैसे हुआ उसे लेकर दिल की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके लिवर का 22% हिस्सा काट दिया गया है, लेकिन अभी भी उन्हें ये पता नहीं है कि वह पूरी तरह कैंसर से मुक्त हैं या नहीं...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 08, 2025

Dipika Kakar cry said my liver cut 22percent and 9cm tumor

दीपिका कक्कड़ ने कैंसर पर की बात

Dipika Kakar On Cancer: 'ससुराल सिमर का' से घर-घर में मशहूर हुईं दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपने लिवर कैंसर को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। वह और उनके पति शोएब अक्सर फैंस को हेल्थ अपडेट देते रहते हैं, एक बार फिर दीपिका ने कैंसर पर बात की। उन्होंने बताया कि वह स्टेज 2 लिवर कैंसर से पीड़ित है, कुछ समय पहले ही कपल को पता चला था कि एक्ट्रेस के पेट में टेनिस बॉल जितना ट्यूमर है और जल्द ही उन्होंने सर्जरी भी करवा ली थी, लेकिन अब जो दीपिका ने खुलासा किया है उससे उनके फैंस परेशान और हैरान हो रहे हैं। दीपिका ने बताया है अभी नया स्कैन का इंतजार है, जो यह तय करेगा कि वह पूरी तरह से कैंसर मुक्त हुई हैं या नहीं।

दीपिका कक्कड़ ने किया कैंसर सर्जरी पर बड़ा खुलासा (Dipika Kakar Big Revealed Cancer)

दीपिका कक्कड़ हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में आई थीं। इस दौरान उन्होंने अपनी हेल्थ की जानकारी देते हुए बताया कि वह नवंबर के पहले हफ्ते में एक और FAPI स्कैन के लिए तैयार हैं। यह स्कैन CT स्कैन की तरह ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल खासतौर पर शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छी बात यह रही कि मेरे मामले में, कैंसर ट्यूमर तक ही सीमित था। मेरे पिछले FAPI स्कैन के दौरान, शरीर में कहीं और कैंसर कोशिकाएं नहीं पाई गईं थीं अब आगे भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिवर का लगभग 22% हिस्सा, जिसमें 9 सेंटीमीटर का ट्यूमर शामिल था, उसे सर्जरी के दौरान काट कर निकाल दिया गया है।"

दो साल चलेगी ओरल थेरेपी (Dipika Kakar Therapy)

दीपिका कक्कड़ ने आगे कहा, "ट्यूमर हटाए जाने के बाद भी काफी सतर्क रहना होगा। मैं कीमोथेरेपी की तरह काम करने वाली ओरल टार्गेटेड थेरेपी ले रही हूं और यह अगले दो साल तक चलेगी, ताकि कैंसर दोबारा न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्कैन जरूरी हैं।"

डॉक्टर भी थे हैरान (Dipika Kakar Liver Cancer Stage 2)

दीपिका ने आगे कैंसर पर बात करते हुए कहा, "मेरा कैंसर मिलना काफी चौंकाने वाला था। मेरे सर्जन भी हैरान थे और उन्हें यह समझ नहीं आया कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने वाली दीपिका को ऐसा कैसे हो गया, जबकि मैंने कभी धूम्रपान भी नहीं किया था। मेरे पित्ताशय में पथरी की समस्या थी। जब डॉक्टर ने CRP टेस्ट और CT स्कैन किया, तो पथरी के साथ-साथ 9 सेंटीमीटर लंबा ट्यूमर भी पाया गया, जिससे उनका कैंसर का सफर शुरू हुआ और आज मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है।" अब ऐसे में दीपिका के फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं और कमेंट कर जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी कर रहे हैं।

Published on:

08 Nov 2025 10:58 am

Hindi News / Entertainment / TV News / दीपिका कक्कड़ का फिर छलका कैंसर पर दर्द, बोलीं- लिवर का 22% हिस्सा कटा और मैं कीमोथेरेपी…

