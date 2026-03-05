‘बालिका वधू’ फेम अविका गौर हैं प्रेग्नेंट? पहले लगाया पेट पर हाथ, फिर अचानक हुई उल्टी, VIDEO

Avika Gor: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अविका गौर, जिन्हें आज भी लोग "आनंदी" के नाम से जानते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लगभग 5 महीने पहले एक रिएलिटी शो में अविका ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की थी। जिसके बाद से लगातार उनके प्रेग्नेंसी लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि, एक्ट्रेस ने इन खबरों को महज अफवाह बताया था, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने फैंस के मन में फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अविका का यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।