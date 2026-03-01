13 मिमी सिस्ट सर्जरी के बाद एक बार फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- “मुझे अभी भी…”

दीपिका कक्कड़ ने अपने फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया और अपने छोटे बेटे रूहान से भी सभी के प्रति आभार व्यक्त करवाया। दीपिका ने कहा, “मुझे अभी भी उस जगह पर दर्द हो रहा है जहां ऑपरेशन हुआ था। हिलने-डुलने पर खिंचाव जैसा दर्द होता है। इस बार जब मुझे होश आया, तो मुझे बहुत दर्द हुआ। जब मैं अपने वॉर्ड में वापस आई, तो मैंने कमेंट्स पढ़े और मुझे पता चला कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं - इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। जब भी मैं आपके मेसेजेस पढ़ती हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।”