13 मिमी सिस्ट सर्जरी के बाद एक बार फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- “मुझे अभी भी…”

सर्जरी के बाद एक बार फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द। (फोटो सोर्स: Dipika Ki Duniya)
Dipika Kakar Latest Health Update: लिवर कैंसर का पता चलने के कुछ महीनों बाद, टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में 13 मिलीमीटर की सिस्ट निकलवाने के लिए एक और सर्जरी करवाई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, उन्होंने यूट्यूब पर एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों को अपनी हेल्थ पर लेटेस्ट अपडेट दिया है। इसी बीच, उनके पति शोएब इब्राहिम ने रमजान के दौरान परिवार के साथ इफ्तार मनाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया।
अपनी सर्जरी के बारे में बात करते हुए दीपिका कक्कड़ ने कहा, “कल रात हम घर लौट आए। पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से हुई। लोग आपको पहले से ही बता देते हैं कि यह दोबारा हो सकता है, लेकिन जब यह वास्तव में होता है, तो इसका अनुभव - इससे निपटने में समय लगता है। मुझे भी कुछ समय लगा। और यह बहुत अचानक हुआ क्योंकि हमें पता चला और डॉक्टर ने कहा, 'सोमवार को भर्ती हो जाओ।' साथ ही, इसी बीच हमारी शादी की सालगिरह भी थी।”
दीपिका ने आगे कहा, “इस बार जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बहुत रो रही थी। डॉक्टरों ने मुझे शांत किया। इस बार ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में नहीं, बल्कि सीटी स्कैन रूम में हुआ। इसे आरएफए कहते हैं, जिसमें उन्होंने मेरी सिस्ट को जला दिया, और क्योंकि यह बहुत छोटी थी, इसलिए हम इसे इस तरह से कर पाए। अगर यह बड़ी होती, तो ऑपरेशन और भी मुश्किल होता।”
दीपिका कक्कड़ ने अपने फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया और अपने छोटे बेटे रूहान से भी सभी के प्रति आभार व्यक्त करवाया। दीपिका ने कहा, “मुझे अभी भी उस जगह पर दर्द हो रहा है जहां ऑपरेशन हुआ था। हिलने-डुलने पर खिंचाव जैसा दर्द होता है। इस बार जब मुझे होश आया, तो मुझे बहुत दर्द हुआ। जब मैं अपने वॉर्ड में वापस आई, तो मैंने कमेंट्स पढ़े और मुझे पता चला कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं - इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। जब भी मैं आपके मेसेजेस पढ़ती हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।”
शोएब इब्राहिम के व्लॉग में, दीपिका ने बताया कि अस्पताल में रमजान के रोजे रखना मुश्किल होता और उन्होंने कहा कि घर पर परिवार के साथ इफ्तार कर पाने के लिए वो आभारी हैं।
उन्होंने कहा, “समय के साथ दर्द धीरे-धीरे कम हो रहा है। यह ठीक हो रहा है, इसलिए दर्द का रूप बदलता रहता है। मुझे खुशी है कि शोएब बच्चों और बाकी सभी के साथ बैठकर इफ्तार कर रहे हैं।” अपने व्लॉग के अंत में, शोएब ने दीपिका के लिए एक गुलाब का फूल खरीदा और रूहान ने वो गुलाब दीपिका को दिया।
