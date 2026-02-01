दीपिका कक्कड़ पर टूटा दुखों का पहाड़, दूसरी सर्जरी के बाद हुआ दर्द, फैंस को दिया सेहत पर अपडेट

Dipika Kakar Cancer Health Update: टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ पिछले कुछ समय से अपनी सेहत को लेकर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। स्क्रीन पर हमेशा मुस्कुराती नजर आने वाली ये अभिनेत्री इन दिनों असल जिंदगी में एक गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में उनकी दूसरी लिवर सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने खुद अपने फैंस को स्वास्थ्य से जुड़ा अपडेट दिया।