दीपिका कक्कड़ पर टूटा दुखों का पहाड़, दूसरी सर्जरी के बाद हुआ दर्द, फैंस को दिया सेहत पर अपडेट

Dipika Kakar Cancer Health Update: टीवी अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की लिवर की सर्जरी के बाद कैसी है हालत, अब उन्होंने खुद ही शेयर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 27, 2026

Dipika Kakar Cancer Health Update

Dipika Kakar Cancer Health Update (सोर्स- एक्स)

Dipika Kakar Cancer Health Update: टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ पिछले कुछ समय से अपनी सेहत को लेकर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। स्क्रीन पर हमेशा मुस्कुराती नजर आने वाली ये अभिनेत्री इन दिनों असल जिंदगी में एक गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में उनकी दूसरी लिवर सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने खुद अपने फैंस को स्वास्थ्य से जुड़ा अपडेट दिया।

बीमारी का पता चलते ही बदल गई जिंदगी (Dipika Kakkar Cancer Health Update)

पिछले साल दीपिका को लिवर से जुड़ी गंभीर समस्या का पता चला था। जांच के दौरान डॉक्टरों ने एक खतरनाक ट्यूमर की पहचान की, जिसके बाद तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। इलाज के पहले चरण में सर्जरी के जरिए उनके लिवर का एक बड़ा हिस्सा हटाना पड़ा था। यह उनके और परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय था।

इलाज के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन नियमित जांच के दौरान डॉक्टरों को एक छोटा सिस्ट दिखाई दिया। मेडिकल टीम ने सावधानी बरतते हुए इसे हटाने की सलाह दी, ताकि आगे किसी जोखिम से बचा जा सके।

दूसरी सर्जरी और दर्द भरा अनुभव

फरवरी में हुई इस प्रक्रिया के बाद दीपिका को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर लौट आईं। हालांकि, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन रिकवरी आसान नहीं है। शरीर में दर्द और कमजोरी अभी भी महसूस हो रही है।

अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि इस बार सर्जरी से पहले वह काफी घबराई हुई थीं। अचानक अस्पताल में भर्ती होने की सलाह मिलने से मानसिक रूप से खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। डॉक्टरों और परिवार के सहयोग ने उन्हें हिम्मत दी।

इस बार अपनाई गई चिकित्सा प्रक्रिया पारंपरिक ऑपरेशन से अलग थी। आधुनिक तकनीक के जरिए सिस्ट को नियंत्रित तरीके से हटाया गया, जिससे बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि, रिकवरी के दौरान दर्द और असहजता बनी हुई है।

पति शोएब इब्राहिम बने सबसे बड़ा सहारा

दीपिका के पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम लगातार उनके साथ खड़े नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया कि सर्जरी सफल रही है, लेकिन दीपिका को अभी आराम और देखभाल की जरूरत है। इस मुश्किल समय में परिवार का साथ अभिनेत्री के लिए सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है।

दोनों की शादी 2018 में हुई थी और 2023 में उनके बेटे रुहान का जन्म हुआ। परिवार के साथ बिताए छोटे-छोटे पल अब दीपिका के लिए और भी खास हो गए हैं।

फैंस की दुआओं ने दिया हौसला

दीपिका ने बताया कि जब वह ऑपरेशन के बाद होश में आईं और फैंस के संदेश पढ़े, तो भावुक हो गईं। उनके मुताबिक, लोगों की दुआएं और प्यार उन्हें मानसिक मजबूती देते हैं। उन्होंने सभी प्रशंसकों का आभार जताते हुए कहा कि यही समर्थन उन्हें जल्दी ठीक होने की प्रेरणा देता है।

टीवी से घर-घर तक का सफर

2010 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका को असली पहचान एक लोकप्रिय पारिवारिक धारावाहिक से मिली, जिसने उन्हें घर-घर का जाना-पहचाना चेहरा बना दिया। अपनी सादगी और अभिनय के कारण उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।

आज जब वह स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रही हैं, तब उनके फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि हिम्मत, उम्मीद और सकारात्मक सोच की भी मिसाल बन गई है।

Updated on:

27 Feb 2026 08:31 pm

Published on:

27 Feb 2026 08:30 pm

