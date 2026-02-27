इंटीमेसी पर 35 साल की एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ऐसे सीन करने के हमें पैसे…

इंटीमेट सीन्स की शूटिंग को लेकर फैली अफवाहों को दूर करते हुए आकांक्षा ने बताया कि सेट पर सुरक्षा के कड़े नियम होते हैं। उन्होंने कहा, "जब भी ऐसे सीन शूट होते हैं, तो वह एक 'क्लोज्ड सेट' होता है। वहां केवल 10-15 जरूरी लोग ही होते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। बाहर कोई मॉनिटर नहीं लगा होता और फालतू क्रू को बाहर कर दिया जाता है।" उन्होंने आगे बताया कि 'इंटीमेसी को-ऑर्डिनेटर' की मौजूदगी में सब कुछ बहुत गरिमा के साथ शूट किया जाता है और अगर कोई शॉट तय मर्यादा से बाहर जाता है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाता है।