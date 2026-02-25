तलाक की खबरों और ट्रोलर्स से परेशान ये एक्ट्रेस पहुंची श्री श्री रविशंकर के पास, पूछा ये बड़ा सवाल

Gaurav Khanna wife Akanksha Chamola: बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना की पत्नी और फेमस टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि, यह चर्चा उनकी किसी नई फिल्म के लिए नहीं, बल्कि उन पर हो रही लगातार ट्रोलिंग को लेकर है। लंबे समय से नफरत भरे कमेंट्स और पति संग तलाक की खबरों का सामना कर रहीं आकांक्षा ने हाल ही में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 'आर्ट ऑफ लिविंग' सेशन में हिस्सा लिया और अपनी कहानी शेयर की।