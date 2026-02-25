Splitsvilla 7 Fame Mayank Pawar Sudden Death : मिस्टर इंडिया विनर मयंक का 37 की उम्र में निधन, अचानक मौत का कारण क्या?

Splitsvilla 7 Fame Mayank Pawar Sudden Death : 'स्पिट्सविला 7' फेम एक्टर और मिस्टर इंडिया विनर मयंक पवार का 37 की उम्र में निधन हो गया। एक्टर और मॉडल मयंक के निधन से टीवी जगत में शोक की लहर है। एकदम फिट और सिक्स पैक बॉडी वाले मयंक के जाने की खबर पर कोई यकीन नहीं कर रहा। आइए, अचानक मौत (Sudden Death) के पीछे का कारण समझते हैं-