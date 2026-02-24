पेट दर्द हमेशा एसिडिटी नहीं! इस बीमारी का हो सकता है संकेत, Dipika Kakar की इस 1 गलती से लें सबक

Liver Cyst Symptoms (Photo- gemini ai)
Liver Cyst Symptoms: हाल ही में टीवी एक्ट्रेस Dipika Kakkar ने बताया कि उनका पेट दर्द सिर्फ गैस या एसिडिटी नहीं, बल्कि लिवर सिस्ट निकला। इस खबर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हममें से ज्यादातर लोग पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द को सामान्य एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
भारी खाना खाया, मसालेदार भोजन हुआ या तनाव ज्यादा है, बस एंटासिड खा लिया और आराम कर लिया। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हर पेट दर्द साधारण नहीं होता। कभी-कभी यह लिवर की समस्या या गंभीर मामलों में हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। Dr. Ruchit Shah, बताते हैं कि पेट के ऊपरी हिस्से में कई जरूरी अंग एक-दूसरे के बहुत पास होते हैं। इसलिए दर्द की असली वजह समझना मुश्किल हो सकता है। जो दर्द आपको गैस जैसा लग रहा है, वह कभी-कभी मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकता है।
एसिडिटी में आमतौर पर सीने या पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होती है। यह मसालेदार खाना, ज्यादा खाना या खाने के तुरंत बाद लेटने से होता है और एंटासिड लेने से आराम मिल जाता है। लेकिन अगर दर्द लिवर सिस्ट की वजह से है, तो कुछ और लक्षण भी दिख सकते हैं:
यह सबसे गंभीर बात है। डॉक्टरों के अनुसार ठुड्डी से लेकर नाभि तक कहीं भी अचानक दर्द हो, तो पहले हार्ट से जुड़ी समस्या की जांच करनी चाहिए। खासकर अगर उम्र 40 से ज्यादा है। अगर दर्द अचानक शुरू हो और जल्दी ठीक न हो, तो तुरंत ECG कराना जरूरी है। ECG से पता चल सकता है कि हार्ट अटैक है या नहीं।
ऊपरी पेट में दिल, फेफड़े, लिवर, पेट और पैंक्रियाज जैसे कई अंग पास-पास होते हैं। इसलिए एक अंग का दर्द दूसरे जैसा महसूस हो सकता है। बिना टेस्ट के सही कारण समझना मुश्किल है।
