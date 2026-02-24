पेट दर्द हमेशा एसिडिटी नहीं! इस बीमारी का हो सकता है संकेत, Dipika Kakar की इस 1 गलती से लें सबक

भारी खाना खाया, मसालेदार भोजन हुआ या तनाव ज्यादा है, बस एंटासिड खा लिया और आराम कर लिया। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हर पेट दर्द साधारण नहीं होता। कभी-कभी यह लिवर की समस्या या गंभीर मामलों में हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। Dr. Ruchit Shah, बताते हैं कि पेट के ऊपरी हिस्से में कई जरूरी अंग एक-दूसरे के बहुत पास होते हैं। इसलिए दर्द की असली वजह समझना मुश्किल हो सकता है। जो दर्द आपको गैस जैसा लग रहा है, वह कभी-कभी मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकता है।