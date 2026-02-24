24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Male infertility in India : भारतीय पुरुषों को बांझ बनाने का बड़ा कारण, अंडकोष की नसों में दिखता है ये संकेत

Male infertility in India : भारतीय पुरुषों में बांझपन की समस्या बड़ी है। एम्स (AIIMS) के अनुसार, पिछले 3 दशकों में भारतीय पुरुषों के स्पर्म काउंट में 30-40% की गिरावट आई है। ICMR की शोध भी कहती है कि 50 प्रतिशत पुरुष इससे ग्रसित हैं। आइए, पुरुषों में बांझपन के कारण को समझते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 24, 2026

Male infertility in India, Male infertility study, 50 percent men facing Male infertility, testicles issue,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Gemini AI

Male infertility in India : भारतीय पुरुषों में बांझपन की समस्या बड़ी है। हमारे समाज में केवल बांझपन के लिए महिला को दोषी ठहराया जाता है। जबकि, इसके लिए पुरुष भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। National Medical Journal of India (NMJI) में प्रकाशित शोध रिपोर्ट इस बात को बताती है कि कैसे बांझपन के मामले में 50 प्रतिशत पुरुष भी जिम्मेदार हैं। एक सबसे आम और मुख्य कारण है अंडकोष में होने वाला सूजन, जिसको लेकर पुरुष ध्यान ही नहीं देते।

भारत में बांझपन की स्थिति चिंताजनक!

बांझपन का सामना कर रहे जोड़ों में लगभग 50% मामलों में पुरुष कारक (Male factors) प्रमुख रूप से जिम्मेदार पाए गए हैं। शोध के अनुसार, बांझपन की समस्या उन पुरुषों में अधिक देखी गई जिनकी औसत आयु 30-35 वर्ष के बीच थी।

स्पर्म काउंट और क्वालिटी

बड़ी संख्या में पुरुषों में कम शुक्राणु संख्या (Oligozoospermia) और शुक्राणुओं का जीरो हो जाना (Azoospermia) की समस्या देखी गई। ये सब निम्नलिखित कारणों से होता है-

पुरुषों में बांझपन के मुख्य कारण

वैरीकोसील (Varicocele)

पुरुषों में बांझपन का यह सबसे बड़ा कारण देखने को मिला। इसमें अंडकोष की नसों में सूजन आ जाती है, जिससे शुक्राणुओं के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। कई बार पुरुष इस तरह की सूजन को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि, ये आगे चलकर बांझपन की समस्या को जन्म देता है।

जीवनशैली से जुड़े कारक (Lifestyle Factors)

  • तंबाकू और धूम्रपान
  • शराब का सेवन
  • मोटापा

गर्मी का प्रभाव : पर्यावरणीय और व्यावसायिक कारण

जो पुरुष भट्टी, वेल्डिंग या लंबे समय तक ड्राइविंग जैसे काम करते हैं, उनके अंडकोष का तापमान बढ़ने से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों के संपर्क में रहने वाले पुरुषों में बांझपन की दर अधिक देखी गई।

भारतीय पुरुषों के स्पर्म काउंट में 30-40% की गिरावट

एम्स (AIIMS) के अनुसार, पिछले 3 दशकों में भारतीय पुरुषों के स्पर्म काउंट में 30-40% की गिरावट आई है। इसके पीछे के कारण भी स्पष्ट हैं। अगर इन कारकों से पुरुष खुद को बचा नहीं पाते हैं तो बांझपन जैसी समस्या और बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें

Danger Urine Colour : खतरनाक पेशाब का रंग किस कलर का होता है? ऐसा यूरिन दिखे तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय
लाइफस्टाइल
Danger Urine colour, Dark Yellow urine, red urine, peshab ka rang,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एम्स

Published on:

24 Feb 2026 05:17 pm

Hindi News / Health / Male infertility in India : भारतीय पुरुषों को बांझ बनाने का बड़ा कारण, अंडकोष की नसों में दिखता है ये संकेत

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पेट दर्द हमेशा एसिडिटी नहीं! इस बीमारी का हो सकता है संकेत, Dipika Kakar की इस 1 गलती से लें सबक

Liver Cyst Symptoms
स्वास्थ्य

Kidney Failure Signs: पेशाब अचानक कम हो जाए तो हो सकता है किडनी फेल, जानिए एन्यूरिया क्या है

anuria symptoms
स्वास्थ्य

Sweaty Palms Causes: क्या आपके हाथ हमेशा गीले रहते हैं? कहीं आप इन 5 छिपी हुई बीमारियों के शिकार तो नहीं!

Sweaty Palms Causes
स्वास्थ्य

Kaka Pehlwan : 51 की उम्र, सिक्स पैक, मिनटों में 400 दंड… जीता दिल्ली मैराथन में Gold, कौन हैं काका पहलवान?

Kaka Pehlwan, Kaka Pehlwan Viral Video, 51 year old Haryana man won gold in Delhi Marathon,
लाइफस्टाइल

Lung Cancer Early Signs: लंग कैंसर के 6 अजीब और साइलेंट लक्षण, जिन्हें अक्सर आम दर्द या थकान समझ कर इग्नोर कर देते हैं लोग

Lung Cancer Early Signs
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.