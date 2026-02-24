Male infertility in India : भारतीय पुरुषों को बांझ बनाने का बड़ा कारण, अंडकोष की नसों में दिखता है ये संकेत

Male infertility in India : भारतीय पुरुषों में बांझपन की समस्या बड़ी है। हमारे समाज में केवल बांझपन के लिए महिला को दोषी ठहराया जाता है। जबकि, इसके लिए पुरुष भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। National Medical Journal of India (NMJI) में प्रकाशित शोध रिपोर्ट इस बात को बताती है कि कैसे बांझपन के मामले में 50 प्रतिशत पुरुष भी जिम्मेदार हैं। एक सबसे आम और मुख्य कारण है अंडकोष में होने वाला सूजन, जिसको लेकर पुरुष ध्यान ही नहीं देते।