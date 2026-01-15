Danger Urine Colour : खतरनाक पेशाब का रंग किस कलर का होता है? ऐसा यूरिन दिखे तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय

Danger Urine Colour : पेशाब का रंग काफी कुछ बयां करता है। यूरिन कलर से बीमारी तक का पता चल सकता है। अगर आप इस पर ध्यान ना दें तो यो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए, पेशाब के रंग के बारे में अच्छी तरह से जान लें। अगर पेशाब का रंग (Peshab ka Rang) बदल रहा है तो डॉक्टर से जानते हैं कि क्या करना सही होता है।