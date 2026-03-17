Glowing Skin Tips: चेहरे की झुर्रियां होंगी गायब, बस सोने से पहले लगाएं ये जादुई कोलेजन बाम

स्किन को टाइट और फ्रेश रखने के लिए कोलेजन बहुत जरूरी होता है। बाजार में मिलने वाले कोलेजन ट्रीटमेंट हजारों रुपये के होते हैं, लेकिन इस नुस्खे से आप वही ग्लो मुफ्त में पा सकते हैं। इस बाम को बनाने के लिए आपको चाहिए चावल का पानी, एलोवेरा जेल और विटामिन E के कैप्सूल। ये तीनों ही चीजें स्किन केयर के लिए बेस्ट होती हैं। चावल का पानी जापान और कोरिया की महिलाओं की खूबसूरती का राज है, तो वहीं एलोवेरा और विटामिन E स्किन को गहराई से पोषण देते हैं।