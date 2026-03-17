Glowing Skin Tips: चेहरे की झुर्रियां होंगी गायब, बस सोने से पहले लगाएं ये जादुई कोलेजन बाम

Homemade collagen balm (source: gemini)
Glowing Skin Tips: क्या आप भी चेहरे की झुर्रियों और ढीली होती स्किन से परेशान हैं? महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर के चक्कर काटकर थक चुके हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए है। घर की रसोई में मौजूद सिर्फ 3 चीजों से बना यह कोलेजन बाम रातों-रात आपकी स्किन को सॉफ्ट और चमकदार बना सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने इस जादुई नुस्खे को साझा किया है, जो जापानी और कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स से प्रेरित है। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।
स्किन को टाइट और फ्रेश रखने के लिए कोलेजन बहुत जरूरी होता है। बाजार में मिलने वाले कोलेजन ट्रीटमेंट हजारों रुपये के होते हैं, लेकिन इस नुस्खे से आप वही ग्लो मुफ्त में पा सकते हैं। इस बाम को बनाने के लिए आपको चाहिए चावल का पानी, एलोवेरा जेल और विटामिन E के कैप्सूल। ये तीनों ही चीजें स्किन केयर के लिए बेस्ट होती हैं। चावल का पानी जापान और कोरिया की महिलाओं की खूबसूरती का राज है, तो वहीं एलोवेरा और विटामिन E स्किन को गहराई से पोषण देते हैं।
सबसे पहले आपको चावल का पानी तैयार करना होगा। इसके लिए 2 बड़े चम्मच कच्चे चावल लें और उन्हें आधा कप पानी में करीब 30 मिनट के लिए भिगो दें। आधे घंटे बाद चावल को पानी में अच्छी तरह हिलाएं और फिर पानी को छानकर एक अलग कटोरी में निकाल लें। यही सफेद रंग का पानी आपकी स्किन के लिए जादुई टॉनिक का काम करेगा।
अब एक कटोरी में 2 चम्मच तैयार किया हुआ चावल का पानी डालें। इसमें 1 बड़ा चम्मच ताजा एलोवेरा जेल मिलाएं। इसके बाद विटामिन E का एक कैप्सूल काटकर उसका तेल इसमें डाल दें। अब इन तीनों को तब तक अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि यह एक स्मूथ क्रीम या सीरम की तरह न बन जाए। आपकी जादुई एंटी-एजिंग बाम तैयार है। इसे आप एक छोटी कांच की बोतल में भरकर रख सकते हैं।
इस बाम को रात में सोने से पहले लगाएं। सबसे पहले अपने चेहरे को किसी हल्के फेस वॉश से धोकर सुखा लें। अब इस बाम की 2 से 3 बूंदें अपनी हथेलियों पर लें और चेहरे व गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज तब तक करें जब तक कि बाम त्वचा में पूरी तरह समा न जाए। इसे रात भर चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह सादे पानी से चेहरा धो लें।
चावल के पानी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो झुर्रियों को कम करते हैं और स्किन टोन को साफ करते हैं। एलोवेरा जेल चेहरे को ठंडक देता है और नमी बनाए रखता है, जिससे स्किन रूखी नहीं होती। वहीं विटामिन E डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और चेहरे पर चमक लाता है। अगर आप लगातार 15 दिनों तक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको खुद अपने चेहरे पर फर्क नजर आने लगेगा। आपकी स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट, टाइट और ग्लोइंग दिखने लगेगी।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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