Fire Safety Week 2026 : आगे लगने पर RACE नियम करें फॉलो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेयर की जानकारी

एक बार जब आप सुरक्षित महसूस करें या बचाव की प्रक्रिया शुरू कर दें, तो दूसरों को सचेत करें। नजदीकी Fire Alarm को दबाएं ताकि मदद के लिए टीम आ पाए। साथ ही आसपास के लोगों को अलर्ट करने के लिए जोर से चिल्लाकर "आग-आग" (Fire!) कहें ताकि आसपास के लोग सतर्क हो जाएं। आप तुरंत फायर ब्रिगेड या आपातकालीन नंबर पर कॉल करें और घटनास्थल की सटीक जानकारी दें।