Chanakya Niti: क्या गलत संगति छीन रही है आपका सुकून? आचार्य चाणक्य ने बताया किन 3 लोगों से दूरी है जरूरी

Aaj Ka Suvichar: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी तरक्की क्यों रुकी हुई है? सब कुछ सही होने के बावजूद वे मानसिक रूप से थके हुए और अशांत क्यों महसूस करते हैं?

सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने बताया था कि आपकी काबिलियत के साथ-साथ आपकी संगति भी आपकी कामयाबी और शांति तय करती है। कई बार लोग अपने जीवन में सब कुछ सही करने के बाद भी कुछ गलत लोगों की जिम्मेदारी उठा लेते हैं और आखिर में खुद दुखी होते हैं। आइए, चाणक्य नीति के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह के लोगों का साथ एक समझदार इंसान को भी बर्बाद कर सकता है।