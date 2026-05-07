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चिलचिलाती गर्मी में सेहत के लिए तरबूज या खरबूजा, कौन सा फल खाना है सही? 

Best Hydrating Fruits For Summer In India: गर्मियों में शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के साथ ही स्वस्थ रहने के लिए तरबूज और खरबूजा में से क्या खाना चाहिए, यह सोचते रहते हैं तो आपके इस सवाल का जवाब यहां मिल जाएगा। आइए जानते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 07, 2026

Garmi Me Watermelon Aur Muskmelon Khane Ke Fayde

Garmi Me Watermelon Aur Muskmelon Khane Ke Fayde| image credit gemini

Watermelon vs Muskmelon Benefits in Summer: गर्मियों के आते ही रेगुलर खाने-पीने का मन कम होने लगता है और ज्यादातर समय बस यही मन करता है कि कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग मिल जाए। ऐसे में सेहतमंद रहने के लिए मौसमी फल और सब्जियां खाना सबसे सही होता है। इसीलिए गर्मी शुरू होते ही लोग तरबूज और खरबूजा खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा हेल्दी कौन है और किसे कब खाना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

पानी की मात्रा (Check Water Content for Hydration)


1mg पर डॉ. अनुज सैनी द्वारा रिव्यू किए गए वेब स्टोरी के अनुसार, गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने से स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए फिट रहने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए आप अपनी डाइट में तरबूज और खरबूजा शामिल कर सकते हैं। इन दोनों ही फलों में पानी भरपूर होता है, लेकिन तुलना की जाए तो तरबूज में पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जो इसे चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए ज्यादा रिफ्रेशिंग बनाती है।

हल्कापन और एनर्जी (Comparison of Energy and Lightness)


तरबूज खाने में बहुत हल्का महसूस होता है और आप इसे ज्यादा मात्रा में भी आराम से खा सकते हैं। वहीं, खरबूजा तरबूज के मुकाबले थोड़ा भारी होता है। इसे खाने के बाद पेट भरा-भरा सा महसूस होता है, जिससे आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती।

पोषण में अंतर (Key Differences in Nutritional Value)


ये दोनों ही फल सेहत के लिए अच्छे हैं, पर इनके फायदे अलग-अलग हैं। खरबूजे में विटामिन A ज्यादा होता है, जो आपकी आंखों और स्किन की चमक के लिए बढ़िया है। वहीं, तरबूज में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो पूरे स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं।

पाचन के लिए (Impact on Digestion and Comfort)


तरबूज और खरबूजा दोनों ही आसानी से पच जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में खरबूजा खा लेते हैं, तो यह पेट में थोड़ा भारीपन पैदा कर सकता है। इसकी तुलना में तरबूज पेट के लिए ज्यादा हल्का रहता है और इसे खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होता।

खाने का सही समय (The Best Time to Eat Summer Fruits)


दिन के समय ये दोनों फल स्नैक्स के तौर पर खाए जा सकते हैं। ज्यादातर लोग खरबूजे को सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, जबकि दोपहर की तेज गर्मी में ठंडा तरबूज शरीर को ज्यादा कूलिंग इफेक्ट और राहत देता है।

दोनों में से क्या खाना चाहिए? (Which One Should You Choose?)


न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही फल अपनी जगह सही हैं। इसलिए किसे खाना है और किसे नहीं, यह पूरी तरह आपकी पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको बहुत प्यास लगी है या आप शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं, तो तरबूज चुनें। वहीं, अगर आप चाहते हैं कि पेट थोड़ी देर भरा रहे और भूख कम लगे, तो खरबूजा सही है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चुनने से बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में दोनों को शामिल करें ताकि आपको हर तरह के विटामिंस और भरपूर हाइड्रेशन मिल सके।

डिसक्लेमर:इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें कोई एलर्जी है या उनका कोई इलाज चल रहा है, तो इन फलों को अपनी मर्जी से डाइट में शामिल करने के बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

07 May 2026 09:32 am

Published on:

07 May 2026 09:28 am

Hindi News / Lifestyle News / चिलचिलाती गर्मी में सेहत के लिए तरबूज या खरबूजा, कौन सा फल खाना है सही? 

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