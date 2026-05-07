चिलचिलाती गर्मी में सेहत के लिए तरबूज या खरबूजा, कौन सा फल खाना है सही? 



न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही फल अपनी जगह सही हैं। इसलिए किसे खाना है और किसे नहीं, यह पूरी तरह आपकी पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको बहुत प्यास लगी है या आप शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं, तो तरबूज चुनें। वहीं, अगर आप चाहते हैं कि पेट थोड़ी देर भरा रहे और भूख कम लगे, तो खरबूजा सही है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चुनने से बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में दोनों को शामिल करें ताकि आपको हर तरह के विटामिंस और भरपूर हाइड्रेशन मिल सके।