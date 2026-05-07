30 जून के बाद नहीं मिलेगा इन लोगों को गैस सिलेंडर? जानें ‘One Household, One Gas’ नियम

LPG Cylinder New Rules| image credit gemini
LPG Cylinder New Rules 2026: ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के चल रहे तनाव के कारण पिछले कुछ महीनों से गैस की किल्लत काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से सरकार ने अब रसोई गैस की कमी पूरी करने को लेकर सख्त हो गई है। ऐसे में अगर आपके घर में पाइप वाली गैस यानी PNG की सुविधा है, लेकिन फिर भी आप सिलेंडर यानी LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम को जानना जरूरी हैं।
गैस की किल्लत खत्म करने के लिए सरकार की ओर से एक घर, एक गैस कनेक्शन (One Household,One Gas Connection) का नया नियम लागू किया गया है। इससे गैस की कालाबाजारी रुकेगी और उन लोगों को सिलेंडर आसानी से मिल पाएगा जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। आइए, इस नई स्कीम और नियमों को विस्तार से समझते हैं।
जिन इलाकों में पाइप वाली गैस (PNG) की लाइन बिछ चुकी है, वहां अब एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बंद करना होगा। जारी नए नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास PNG कनेक्शन है, तो आप न तो नया सिलेंडर ले सकते हैं और न ही पुराने सिलेंडर की रिफिलिंग करा सकते हैं। प्रशासन ऐसे घरों की पहचान कर रहा है जो दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल एक साथ कर रहे हैं। जून के आखिर तक ऐसे घरों के पुराने एलपीजी कनेक्शन काटे जा सकते हैं।
सरकार ने पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन स्विच करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया था, जिसकी समय सीमा 30 जून 2026 को खत्म हो रही है। नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0 को भी इसी तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपके यहां पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको जल्द से जल्द स्विच करना होगा, वरना आपका गैस सिलेंडर वाला कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा।
पाइप वाली गैस का कनेक्शन लेना अब काफी आसान हो गया है। आप इंद्रप्रस्थ गैस (IGL), महानगर गैस (MGL) या गेल गैस (GAIL Gas) जैसी कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे-
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