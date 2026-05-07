30 जून के बाद नहीं मिलेगा इन लोगों को गैस सिलेंडर? जानें ‘One Household, One Gas’ नियम

LPG Cylinder New Rules 2026: ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के चल रहे तनाव के कारण पिछले कुछ महीनों से गैस की किल्लत काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से सरकार ने अब रसोई गैस की कमी पूरी करने को लेकर सख्त हो गई है। ऐसे में अगर आपके घर में पाइप वाली गैस यानी PNG की सुविधा है, लेकिन फिर भी आप सिलेंडर यानी LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम को जानना जरूरी हैं।