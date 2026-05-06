घर में सीलन लगने से हैं परेशान? तो एल्युमिनियम फॉयल टेस्ट से जानें इसकी असल वजह

How To Check Wall Moisture: अक्सर देखा गया है कि कई साल पहले बनवाए गए घरों में कहीं भी सीलन नहीं लगती, जबकि हाल ही में बने नए घरों में नमी की समस्या तुरंत दिखने लगती है। यह न केवल दिखने में खराब लगती है, बल्कि दीवारों की मजबूती और पेंट को भी बर्बाद कर देती है। ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो बिल्डिंग एक्सपर्ट्स द्वारा बताया गया किचन एल्युमिनियम फॉयल (Aluminum Foil) का एक हैक आपकी मदद कर सकता है। इस हैक के जरिए आप 24 से 48 घंटे में पता लगा सकते हैं कि सीलन की असल वजह क्या है।