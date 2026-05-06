गुलाब जामुन चीजकेक खाया है क्या आपने? संजीप कपूर की सुपरहिट डिश की रेसिपी

सबसे पहले एक बाउल में मक्खन लें और उसे माइक्रोवेव में एक मिनट के लिए पिघला लें। अब बिस्किट्स को मिक्सी में पीसकर उनका बारीक चूरा बना लें। इस चूरे में पिघला हुआ मक्खन डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब एक स्प्रिंग बॉटम टिन यानी जिसका निचला हिस्सा अलग हो जाता हो लें और उसमें इस बिस्किट के मिक्चर को डालकर चम्मच या हाथों से दबाते हुए एक बराबर परत बना लें। इसे अच्छी तरह सेट होने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दें।