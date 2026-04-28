सावधान! कहीं आपका पसंदीदा पनीर मिलावटी तो नहीं? जानें असली और नकली पनीर पहचानने का सही तरीका

How To Identify Real Paneer at Home: आज के समय में मांग को पूरा करने के लिए बाजार में मिलने वाली ज्यादातर चीजों में मिलावट होती है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट सबसे आगे हैं। आए दिन दूध, दही, घी और पनीर में मिलावट होने की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में शाकाहारी लोगों के लिए रोज का प्रोटीन इनटेक (protein intake) पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि वे हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जो पनीर वे खा रहे हैं, वह कहीं नकली तो नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेख मे कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप असली और नकली पनीर की पहचान बड़ी आसानी से कर पाएंगे।