Kitchen Cleaning Tips: किचन की टाइल्स पर जमने वाली चिकनाई और गंदगी को हटाने के असरदार टिप्स

किचन को साफ रखने के साथ ही महीने के आखिर में घंटों रगड़कर साफ करने के झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं, तो खाना बनाने के बाद सिर्फ 5 मिनट का समय सफाई के लिए दें। ऐसा करने से गैस के आसपास तड़का लगते, फ्राई करते या कुकर की सीटी के चलते खाने और तेल के छींटे पड़ने से जो निशान बनते हैं, वे तुरंत साफ हो जाएंगे। जिससे इन्हें महीने के आखिर में जमा होकर घंटों साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमेशा चूल्हे के पास एक माइक्रोफाइबर कपड़ा रखें और खाना बनाने के तुरंत बाद नॉर्मल पानी या जरूरत हो तो गुनगुने पानी में सर्फ या डिश वाशर डालकर एक बार पोंछ लें।