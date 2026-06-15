Sonakshi Sinha Makeup: बर्थडे पर चाहिए ग्लोइंग फेस, तो सोनाक्षी सिन्हा के स्टेप-बाय-स्टेप मेकअप को करें फॉलो

Sonakshi Sinha Step By Step Makeup Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्मों और वेब सीरीज के साथ-साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए जाने वाले व्लॉग के चलते सुर्खियों में छाई रहती हैं। एक्ट्रेस आए दिन अपने स्किन केयर के साथ ही मेकअप से जुड़ी वीडियो शयेर करती रहती हैं। ऐसे ही अभिनेत्री ने अपने बर्थडे पर तैयार होते हुए एक 'गेट रेडी विथ मी' (Get Ready With Me) मेकअप वीडियो शेयर किया है। आइए जानते हैं एक्ट्रेस अपने जन्मदिन पर कैसे तैयार हुई थीं।