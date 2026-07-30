क्या आपको भी आता है जरूरत से ज्यादा पसीना? जानिए राहत पाने के 5 उपाय

Excessive Sweating Causes: तेज धूप, गर्मी, एक्सरसाइज या फिर तनाव की स्थिति में पसीना आना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। पसीना शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। लेकिन अगर बिना ज्यादा मेहनत किए या सामान्य मौसम में भी जरूरत से ज्यादा पसीना आने लगे, तो यह रोजमर्रा की जिंदगी में असहजता का कारण बन सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्यादा पसीना आने से राहत पाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, किन आदतों में बदलाव फायदेमंद हो सकते हैं और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।