क्या आपको भी आता है जरूरत से ज्यादा पसीना? जानिए राहत पाने के 5 उपाय

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Excessive Sweating Causes: तेज धूप, गर्मी, एक्सरसाइज या फिर तनाव की स्थिति में पसीना आना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। पसीना शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। लेकिन अगर बिना ज्यादा मेहनत किए या सामान्य मौसम में भी जरूरत से ज्यादा पसीना आने लगे, तो यह रोजमर्रा की जिंदगी में असहजता का कारण बन सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्यादा पसीना आने से राहत पाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, किन आदतों में बदलाव फायदेमंद हो सकते हैं और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।
अगर अंडरआर्म्स में ज्यादा पसीना आता है, तो डियोड्रेंट की बजाय एंटीपर्सपिरेंट का इस्तेमाल कर सकते है। डियोड्रेंट बदबू को कम करने में मदद करता है, वहीं एंटीपर्सपिरेंट पसीने की ग्रंथियों की गतिविधि को कम करके पसीना घटाने में भी मदद कर सकता है।
Cleveland Clinic के अनुसार, बहुत ज्यादा मसालेदार, प्रोसेस्ड, नमकीन या मीठे खाद्य पदार्थ, कैफीन और शराब का सेवन कुछ लोगों में अधिक पसीना आने का कारण बन सकता है। वहीं, तरबूज, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने और तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है।
सिंथेटिक फैब्रिक जैसे नायलॉन या स्पैन्डेक्स की बजाय कॉटन और दूसरे ब्रीदेबल फैब्रिक चुनें। ऐसे कपड़े हवा के बेहतर प्रवाह में मदद करते हैं और शरीर को ठंडा रखने में भी सहायक हो सकते हैं।
निकोटीन शरीर का तापमान और हार्ट रेट बढ़ा सकता है, जिससे पसीने की ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो सकती हैं। अगर आपको जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, तो धूम्रपान छोड़ना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
पर्याप्त मात्रा में पानी अपनी डेली रुटिन में शामिल करें। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और पसीने के कारण होने वाली पानी की कमी भी पूरी होती है।
अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत ज्यादा पसीना आने लगे, पसीना आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगे, या घरेलू उपायों से राहत न मिले, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ (Dermatologist) से सलाह लें। कुछ मामलों में यह हाइपरहाइड्रोसिस (Hyperhidrosis) का भी संकेत भी हो सकता है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी चिकित्सकीय सलाह, या उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आपको लगातार या असामान्य रूप से ज्यादा पसीना आता है, तो डॉक्टर से परामर्श करें।
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