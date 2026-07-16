Underarm Care Tips: पसीने की बदबू से हैं परेशान? फिटकरी से लेकर DIY पाउडर तक ये 4 उपाय अपनाकर रखें अंडरआर्म फ्रेश

Underarm Odor Home Remedies: आज के समय में अंडरआर्म की बदबू दूर करने के लिए लोग महंगे और केमिकल से भरे कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनसे कुछ समय के लिए बदबू तो कम हो जाती है, लेकिन कई बार इनके ज्यादा इस्तेमाल से अंडरआर्म काले पड़ने लगते हैं। साथ ही, इनकी खुशबू खत्म होने के बाद फिर से बदबू आने की समस्या हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो यहां बताए गए आसान घरेलू उपाय अपनाकर बदबू से राहत पाने के साथ अपने पैसे भी बचा सकते हैं। आइए जानते हैं अंडरआर्म की बदबू दूर करने और उन्हें फ्रेश व ड्राई रखने के लिए क्या करना चाहिए।