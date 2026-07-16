Chalk Kaise Banti Hai: ब्लैकबोर्ड पर लिखने में इस्तेमाल होने वाली चॉक कैसे बनती है, जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया

पीओपी का घोल बहुत जल्दी सख्त होने लगता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया तेजी से की जाती है। जब घोल जमने लगता है, तो सांचे के नीचे ट्रे लगाकर तैयार चॉक को सावधानी से बाहर निकाला जाता है। इस समय चॉक का आकार पूरी तरह बन चुका होता है, लेकिन उसमें अभी नमी रहती है। इसलिए सांचे से निकालने के बाद चॉक को ट्रे में रखकर कई घंटों तक धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद ही चॉक मजबूत बनती है और टूटने का खतरा कम हो जाता है।