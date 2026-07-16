Kadai Cleaning Hack: बिना रगड़े और घिसे लोहे की जली कड़ाही कैसे साफ करें, स्ट्रीट फूड बेचने वाले ने बताया आसान तरीका

Clean Burnt Iron Kadai Without Scrubbing: अगर आपके घर में लोहे की कड़ाही है, जिसमें सब्जी बनाते समय या पूरी जैसी चीजें तलने के बाद नीचे तेल की जली हुई मोटी परत जम गई है और आप इसे साफ करने में लगने वाली मेहनत के कारण नई कड़ाही लेने का सोच रहे हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहां बताए गए आसान तरीके से आप बिना ज्यादा रगड़े और घिसे कड़ाही को साफ कर सकते हैं। आइए, स्ट्रीट फूड विक्रेता से जानते हैं कि लोहे की कड़ाही को बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से कैसे साफ किया जा सकता है।