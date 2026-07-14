Kitchen Cleaning Tips: किचन स्लैब रहेगा साफ, बस करें ये 10 छोटे काम, तेल और मसालों के नहीं पड़ेंगे जिद्दी दाग 

Kitchen Countertop Cleaning Tips: किचन काउंटर टॉप पूरे दिन इस्तेमाल होने की वजह से जल्दी गंदा हो जाता है। ऐसे में अगर आप कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर इसकी सफाई करें, तो इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और पूरा किचन साफ और व्यवस्थित दिखाई देगा। आइए जानते हैं 10 आसान टिप्स, जिन्हें अगर आप रोज फॉलो करें तो बाद में घंटों मेहनत करके सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।