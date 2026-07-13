Sonali Bendre Fitness Tips: सोनाली बेंद्रे दिन में एक बार ही खाती हैं भर पेट खाना, बताया कैंसर से लड़ाई के बाद कैसे रह रहीं फिट

सोनाली बेंद्रे ने बताया कि साल 2018 में जब उन्हें स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला, तब कैंसर उनके दिमाग तक फैल चुका था। इसके चलते उन्हें शुरुआत में डर लगा, लेकिन उन्होंने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। एक्ट्रेस ने बताया की डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा उसी में रहना किसी परेशानी का हल नहीं होता। इसलिए इलाज के दौरान उन्होंने अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर रखा जिन्हें वह कंट्रोल कर सकती थीं। इसी सोच ने उन्हें मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रखा।