Home Cleaning Hacks: नया झाडू घर को कर रहा है पहले से भी ज्यादा गंदा? अपनाएं ये 5 हैक्स फिर करें इस्तेमाल

How To Clean New Broom: बाजार से नया झाडू खरीदकर लाने के बाद उसे सीधे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार नया झाडू शुरुआती दिनों में घर को साफ करने की बजाय उसे और भी ज्यादा गंदा कर देता है। ऐसे में घर को पूरी तरह साफ करने के लिए कई बार झाडू लगाना पड़ता है, क्योंकि झाडू से बारीक कचरा, धूल और छोटे छोटे रेशे झड़कर गिरते रहते हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि नए झाडू को कैसे साफ करें, जिससे उसमें से निकलने वाला कचरा घर में न फैले।