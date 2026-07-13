Window Cleaning Tips: खिड़की का शीशा, फ्रेम और ग्रिल कैसे रखें साफ, जानिए तरीका

अगर खिड़की ऐसी जगह लगी है, जहां बाहर की तरफ हाथ नहीं पहुंचता, तो बाजार में मिलने वाले मैग्नेटिक विंडो क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टूल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा खिड़की के बाहर लगाया जाता है, जिसमें सुरक्षा के लिए रस्सी लगी होती है। दूसरा हिस्सा अंदर की तरफ रहता है। दोनों हिस्सों में लगे मैग्नेट एक-दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे ही आप अंदर वाला हिस्सा चलाते हैं, बाहर वाला हिस्सा भी साथ चलता है और कांच की दोनों तरफ एक साथ सफाई हो जाती है।