AC-कूलर छोड़ो, खिड़की पर लगाओ ये दो पर्दे, तपती दोपहर में भी कमरा रहेगा ठंडा!

How To Cool Room Without AC: अभी कुछ दिन पहले बारिश की वजह से मौसम ठंडा था, वहीं अब अचानक मौसम बदलने की वजह से शरीर झुलसा देने वाली चिलचिलाती धूप ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। इससे घर से बाहर जाने वाले तो परेशान हैं ही, लेकिन घर में रहने वाले भी परेशान हैं। इसके चलते बाजार में एसी और कूलर की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण इनके दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर आपके घर में एसी-कूलर नहीं हैं और आप गर्मी से परेशान हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम दो ट्रेडिशनल पर्दों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पुराने जमाने के साथ-साथ आज भी गांवों में गर्मी से बचने के लिए किया जाता है। आइए, जानते हैं इन पर्दों के बारे में विस्तार से।