Offbeat Treks: पहाड़ों और जंगलों में घूमना पसंद है? तो Monsoon में भीड़-भाड़ से दूर इन 4 ट्रेकिंग जगहों का बनाएं प्लान

केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित चेम्ब्रा पीक ट्रेक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दिल के आकार की झील के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Calicut International Airport) है और निकटतम रेलवे स्टेशन कोझिकोड (कालीकट) रेलवे स्टेशन (Kozhikode Railway Station - CLT) है। बेस से झील तक की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। मानसून के समय यहां के चाय के बागान और जंगल हरे-भरे हो जाते हैं, जिन्हें ट्रेक के दौरान पहाड़ों की चोटी से देखना काफी अच्छा लगता है।