Janhvi Kapoor के 5 आसान हेयर स्टाइल, जो साड़ी से लेकर गाउन तक में देंगे स्टाइलिश लुक

इन दिनों साड़ी का एक नया ट्रेंड 'अप्सरा लुक' चला है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। ऐसे में अगर आप ट्रेंड फॉलो करती हैं या आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए इस लुक में हेयर स्टाइल खोज रही हैं, तो एक्ट्रेस के इस हेयर स्टाइल से आइडिया ले सकती हैं। जान्हवी ने अपने इस लुक में बालों को नेचुरली वेवी रखा है (बिना स्ट्रेट किए) और बीच से मांग निकालकर पीछे से थोड़े से बालों को पिन से सिक्योर करके फूल लगाकर अपने लुक को कंप्लीट किया है। ऐसे में अगर आपके वेवी हेयर हैं, तो आप इसे 5 मिनट से भी कम समय में आसानी से बना सकती हैं, वहीं अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, तो आप इसे हल्के सॉफ्ट कर्ल करके बना सकती हैं।