‘कभी खुशी कभी गम’ का आइकॉनिक घर, जिसे आप दिल्ली का समझ रहे थे, वो लंदन में है!

Waddesdon Manor K3G House / image credit instagram/ waddesdonmanor_nt and kk_iin_uk
Waddesdon Manor K3G House: अगर आपने कभी खुशी कभी गम फिल्म देखी है, तो आपको इस फिल्म का एक आइकॉनिक सीन जरूर याद होगा, जिसमें शाहरुख खान दौड़ते हुए जया बच्चन के पास आते हैं। इस सीन में एक बड़ी सी हवेली जैसा खूबसूरत बंगला दिखाया गया था। जिसे देखने के बाद ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में कहीं बना हुआ घर है। लेकिन असल में यह जगह भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड के बकिंघमशायर (Buckinghamshire) में मौजूद Waddesdon Manor (वैडेस्डन मनोर) है। यह खूबसूरत जगह इंग्लैंड के वैडेस्डन गांव के पास स्थित है।
Waddesdon Manor की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस शानदार हवेली को बैरन फर्डिनेंड डी रोथ्सचाइल्ड ने 1874 से 1885 के बीच बनवाया था। उन्होंने इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक खास जगह के तौर पर तैयार करवाया था। इस हवेली की डिजाइन फ्रांस के पुराने रेनैसांस स्टाइल के महलों से प्रेरित है।
Waddesdon Manor सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यहां खूबसूरत गार्डन, हरियाली से भरे रास्ते, पुराने समय की पेंटिंग्स और कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आपको इतिहास, खूबसूरत जगहें और शांत जगहें घूमना पसंद है, तो यह जगह आपके घूमने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।
अगर आप लंदन से Waddesdon Manor जाना चाहते हैं, तो कार से यहां पहुंचने में आपको लगभग 1 घंटा 15 मिनट का समय लग सकता है। वहीं अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो पास के रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर आगे बस या टैक्सी की मदद से यहां पहुंच सकते हैं।
Waddesdon Manor के गार्डन और बाहरी हिस्से को देखने के लिए युवाओं के लिए टिकट £14 (लगभग ₹1,500) है। 5 से 17 साल के बच्चों के लिए टिकट आमतौर पर £7 (लगभग ₹800) होता है, लेकिन 31 अगस्त 2026 तक बच्चों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट नहीं लगता। अगर आप हवेली के अंदर भी घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग टिकट लेना होता है। यह जगह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है और आखिरी एंट्री शाम 4 बजे तक होती है। Waddesdon Manor बुधवार से रविवार तक खुला रहता है। इसके अलावा बैंक हॉलिडे वाले सोमवार को भी यहां जा सकते हैं। लेकिन सामान्य सोमवार और मंगलवार को यह बंद रहता है।
अगर आप लंदन की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर घूमने जाना चाहते हैं, तो Waddesdon Manor आपके लिए एक शानदार डे ट्रिप हो सकता है। यहां आपको फिल्म जैसी लोकेशन, यूरोपियन स्टाइल की शानदार डिजाइन, खूबसूरत गार्डन और पुराना इतिहास एक ही जगह देखने को मिल जाएगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है।
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