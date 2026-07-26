‘कभी खुशी कभी गम’ का आइकॉनिक घर, जिसे आप दिल्ली का समझ रहे थे, वो लंदन में है!

Waddesdon Manor के गार्डन और बाहरी हिस्से को देखने के लिए युवाओं के लिए टिकट £14 (लगभग ₹1,500) है। 5 से 17 साल के बच्चों के लिए टिकट आमतौर पर £7 (लगभग ₹800) होता है, लेकिन 31 अगस्त 2026 तक बच्चों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट नहीं लगता। अगर आप हवेली के अंदर भी घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग टिकट लेना होता है। यह जगह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है और आखिरी एंट्री शाम 4 बजे तक होती है। Waddesdon Manor बुधवार से रविवार तक खुला रहता है। इसके अलावा बैंक हॉलिडे वाले सोमवार को भी यहां जा सकते हैं। लेकिन सामान्य सोमवार और मंगलवार को यह बंद रहता है।