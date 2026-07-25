Gen Z के अजीब इशारों का क्या होता है मतलब? प्रोटेस्टर्स ने बताया

Gen Z Social Media Slang Gestures:आज के समय में सोशल मीडिया पर Gen Z (आज की युवा पीढ़ी) अपनी बातें कहने के लिए अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही इशारों से भी अपनी भावनाएं जाहिर करने के नए-नए तरीके अपनाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) में Gen Z के ऐसे ही वायरल रील्स देखने के बाद ज्यादातर लोगों को उनके इशारे समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाले Gen Z के 5 सबसे लोकप्रिय साइन और उनके इस्तेमाल के बारे में-