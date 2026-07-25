Lipstick Shades: उंगली दबाकर परफेक्ट लिपस्टिक शेड चुनने से लेकर लगाने तक, जानें आसान हैक्स और टिप्स

Viral Lipstick Hack: लिपस्टिक मेकअप का अहम हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि अगर बिना मेकअप के भी सही शेड की लिपस्टिक लगा ली जाए, तो चेहरा खिला-खिला नजर आता है। वहीं, फुल मेकअप करने के बाद भी अगर गलत लिपस्टिक शेड चुन लिया जाए, तो पूरा लुक खराब हो सकता है। इसी से जुड़ा एक हैक इन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस हैक की मदद से अपने लिए परफेक्ट लिपस्टिक शेड का पता कैसे लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि लिपस्टिक लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।