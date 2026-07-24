LIT, GOAT, FOMO जैसे Gen Z के 10 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्लैंग वर्ड्स और उनका मतलब 

Gen Z Viral Slang Meaning: आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर Gen Z से जुड़े वीडियो, रील्स और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो और पोस्ट में कई ऐसे अंग्रेजी स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका मतलब हर किसी को समझ में नहीं आता। ऐसे में अगर आप भी इन वायरल शब्दों का मतलब जानना चाहते हैं, तो यहां Gen Z के 10 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्लैंग वर्ड्स का आसान मतलब जान सकते हैं।