“किसी की मत सुनो” Gen Z को इम्तियाज अली की बड़ी सलाह, बोले- हर बात को Specific मत लो

बता दें, पत्रिका में इम्तियाज अली के इंटरव्यू के दौरान फिल्ममेकिंग को लेकर भी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आज तकनीक ने फिल्म बनाना पहले से कहीं आसान कर दिया है। अब मोबाइल फोन से भी अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन फिल्म की असली ताकत उसकी कहानी और उसमें छिपे भावनात्मक जुड़ाव में होती है। अगर कहानी दर्शकों के दिल को छूती है और उसमें सच्चे इमोशंस होते हैं, तो वो किसी भी माध्यम से बनाई गई हो, लोगों तक जरूर पहुंचती है।