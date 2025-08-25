Patrika LogoSwitch to English

Rockstar में करीना नहीं, नरगिस! आखिर एक्ट्रेस ने क्यों ठुकराई रणबीर की फिल्म? जानें वजह

Actress Reject Ranbir Film: इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्म 'रॉकस्टार' में नरगिस फाखरी ने अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले इस रोल के लिए करीना कपूर को चुना गया था…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 25, 2025

Rockstar में करीना नहीं, नरगिस! आखिर एक्ट्रेस ने क्यों ठुकराई रणबीर की फिल्म? जानें वजह
रॉकस्टार( फोटो सोर्स: X)

Rockstar: इम्तियाज अली की फिल्म 'रॉकस्टार' आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने शानदार एक्टिंग की थी और नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इम्तियाज अली नरगिस से पहले करीना कपूर को 'रॉकस्टार' में लेना चाहते थे? बता दें कि इम्तियाज अली 'जब वी मेट' में करीना की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 'रॉकस्टार' में उन्हें कास्ट करने का मन बना लिया था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।

एक्ट्रेस ने क्यों ठुकराई रणबीर की फिल्म?

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार रणबीर कपूर ने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा था कि करीना बहुत मेहनती और लगनशील हैं और उन्हें इम्तियाज जैसे कई टैलेंटेड निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन वे उनके साथ 'रॉकस्टार' में काम नहीं कर पाई। रणबीर ने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे और करीना भाई-बहन होने के कारण इस फिल्म में साथ काम नहीं कर पाए।

ये भी पढ़ें

‘Bigg Boss 19’ में पहले दिन ही सस्पेंस, जानें किसके नाम पर मचा है इतना बवाल?
TV न्यूज
'बिग बॉस 19' में पहले दिन ही सस्पेंस! जानें किसके नाम पर मचा है इतना बवाल?

भविष्य में करीना के साथ जरूर काम करना चाहेंगे

इसके साथ ही रणबीर ने कहा कि वे भविष्य में करीना के साथ जरूर काम करना चाहेंगे। फैंस को अभी भी उस फिल्म का इंतजार है। 'रॉकस्टार' में रणबीर कपूर को भले ही करीना के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें अपने दादा शम्मी कपूर के साथ काम करने का मौका जरूर मिला था। शम्मी कपूर ने फिल्म में उस्ताद जमील खान का किरदार निभाया था।

'रॉकस्टार' म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म

बता दें कि 'रॉकस्टार' एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी के अलावा अदिती राव हैदरी, पीयूष मिश्रा, कुमुद मिश्रा और शम्मी कपूर जैसे कई कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया था और 2011 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी।

