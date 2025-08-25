Rockstar में करीना नहीं, नरगिस! आखिर एक्ट्रेस ने क्यों ठुकराई रणबीर की फिल्म? जानें वजह

Rockstar: इम्तियाज अली की फिल्म 'रॉकस्टार' आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर ने शानदार एक्टिंग की थी और नरगिस फाखरी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इम्तियाज अली नरगिस से पहले करीना कपूर को 'रॉकस्टार' में लेना चाहते थे? बता दें कि इम्तियाज अली 'जब वी मेट' में करीना की एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 'रॉकस्टार' में उन्हें कास्ट करने का मन बना लिया था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।